Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Ворог просувається, але не так швидко, як йому хотілося б, - воєнний оглядач Пехньо про ситуацію на Донеччині
Ексклюзив

Ворог просувається, але не так швидко, як йому хотілося б, - воєнний оглядач Пехньо про ситуацію на Донеччині

Марина Клюєва
19 січня, 2025 неділя
19:01
Війна з Росією робота військових у місті Часів Яр

Воєнний оглядач Василь Пехньо зазначив, що на Донеччині росіяни просуваються не так швидко, як їм хотілося б, але зупинити їх не вдається

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Наразі оптимізму, напевно, не додам. Я скажу так: те, що ми бачимо зараз в площинах Часового Яру, Торецька, Покровська варто розглядати в двох площинах. Перша, скажімо так, негативна площина, яка полягає, наприклад, стосовно Покровська, у тому, що, власне, противник наступає, і зупинити його наступ нам геть зовсім не вдається. Тому що навіть на південь від Покровська є просування росіян, вони фактично постійні. І зараз ворог підступився до двох населених пунктів: Удачне, Котлине, де зав'язав бої за підсумками минулого тижня. І розпочав доволі таки, ну, не те що серйозні штурми, там серйозні штурми і так чи інакше тривають уже впродовж тривалого часу, і впродовж цього тижня вони вже досягли 50% усіх штурмів, які загалом на лінії фронту. Це негативна новина в тому сенсі, що не вдається росіян зупинити", - сказав він. 

Василь Пехньо зауважив, що українські захисники мають серйозні укріпрайони у двох селищах Покровського району - Удачному та Котлиному, де росіяни зав’язали бої. 

"Позитив полягає у тому, що я все ж таки скептично ставлюся до того, коли окреслюють надто драматично і всепропально-апокаліптично те, що відбувається під Покровськом. Наприклад, в контексті того, що одні рахують кілометражі до Дніпропетровської області, кажуть 15 кілометрів. Інші рахують 4-6 кілометри до траси між Покровськом та Дніпром. Скажімо так, станом на зараз варто говорити про те, що Удачне та Котлине, в яких зав'язали бої росіяни, це два доволі таки серйозних укріпрайони, які для того, щоб пройти, росіянам доведеться покласти, напевно, з дивізію своїх військ. Тим паче, що за Удачним ще є шахта, а, як відомо, на Донбасі шахти, будь-які промислові підприємства, заводи, фабрики відіграють дуже хороші оборонні рубежі", - розповів воєнний оглядач.

Він зауважив, що ворог у Часовому Ярі застосовує більш навчені війська, ніж, наприклад, на Покровському напрямку.

"І в цьому є насправді хороша новина, що не варто так, напевно, супер, скажімо так, драматично говорити про те, наскільки ворог швидко просувається. Він не швидко просувається, але погана новина в тому, що він просувається. Як він просувається і в Часовому Ярі, як він просувається і в Торецьку. До речі, про Часів Яр варто сказати, що там взагалі доволі хороші війська застосовують росіяни, на відміну від, наприклад, Покровська. Якщо в Покровську це новомобілізовані військовослужбовці з грудня набору, то в Часовому Ярі це десантники по пів року підготовки, які потроху, але досягають свого. Тому загалом хорошого, на жаль, нічого не скажу в сенсі того, що ворог просувається і зупинити його не вдається. Але хороше, напевно, з іншої сторони медалі полягає в тому, що не так швидко це все стається, як росіянам хотілося. Ну, ми з вами говоримо, що завтра інавгурація (Дональда Трампа,  ред.), а росіяни багато чого до інавгурації хотіли зробити", - зазначив Василь Пехньо.

  • Народна депутатка Мар'яна Безугла у п'ятницю, 17 січня, заявила, що російська окупаційна армія нібито зайшла у Покровськ. В ОСУВ "Хортиця" спростували її слова.
  • Протягом доби 18 січня на фронті зафіксували майже 200 бойових зіткнень між російською та українською арміями. Ворог найактивніше атакує позиції Сил оборони на Покровському напрямку.
Теги:
Новини
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Часів Яр
Покровськ
Торецьк
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Азербайджан
Автор Надія Боянівська
17 січня, 2025 п'ятниця
The New York Times: Лідер Азербайджану впевнено кидає виклик Путіну в рідкісному конфлікті
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Київ
+1.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.08
    Купівля 42.08
    Продаж 42.66
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 44.04
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
19 січня
19:27
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни атакують Україну "шахедами": на Київщині уламки ворожих БПЛА пошкодили приватну будівлю та легкові авто
18:45
Інтерв’ю
У Парижі відбулась тристороння зустріч між Макроном, Трампом та Зеленським
Поки Трамп не прийде, не здійме шуму та не змусить діяти, важко очікувати реальних змін в обороні ЄС, - полковник Грант
18:22
Армія FM
У Києві в студії радіостанції "Армія FM" стався вибух: постраждала ведуча
18:17
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп відтермінує заборону TikTok у США й хоче, щоб Штати отримали 50% його власності
18:03
Нова влада Сирії відхилила прохання курдів про створення власного військового блоку
18:00
OPINION
Ми не можемо залишатися буферною сірою зоною між демократією та диктатурою
17:45
Інтерв’ю
Дональд Трамп і Володимир Путін
У США розуміють, що питання вступу України в НАТО є універсальним важелем тиску на РФ, - Безсмертний
17:33
ЗСУ
З початку доби на фронті відбулося 125 боєзіткнень: на Торецькому напрямку українські захисники відбили 11 атак
17:16
Плакати із заручниками Емілі Техіла Дамарі, Ромі Гонен і Даніелла Гілбо
ХАМАС передав Червоному Хресту трьох ізраїльських заручниць
17:12
Аналітика
Дональд Трамп та Ілон Маск
Права рука чи тіньовий президент: хто такий Ілон Маск у новому світі Дональда Трампа. Пояснюємо
16:54
Джо Байден
Байден помилував п’ятьох ув’язнених, ще двом – пом’якшив вироки
16:27
Ексклюзив
"Аеропорт. 242": у Музеї Війни відкрили виставку робіт Олега Дробоцького
"Аеропорт. 242": у Музеї Війни відкрили виставку робіт Олега Дробоцького
16:22
Сирський зустрівся з начальницею Штабу оборони ЗС Канади Каріньян: говорили про ситуацію на фронті та потреби ЗСУ
16:02
OPINION
блог Сергій Гузь
Чи зможе Україна утримувати величезну армію після війни
15:32
санкції
Шуфрич, Симоненко, Мураєв, Григоришин, Крюкова потрапили під санкції. Бойка позбавили держнагород
15:28
Херсонська область
Росіяни вдарили з артилерії по Червоному Маяку на Херсонщині, загинув чоловік
15:22
"Він добре знає фронт": Зеленський заявив, що Роман Качур очолить Академію сухопутних військ
14:48
землетрус
У Ялті стався землетрус магнітудою 2,8
14:44
За два дні правоохоронці ліквідували 10 ухилянтських схем у різних регіонах України
14:43
опалення, тепло
У Києві на Солом'янці пошкоджено трубопровід: без тепла залишилися понад 450 будинків
14:36
Світло
Частина Краматорська залишилася без світла і води: яка причина
14:20
Мали понад 2 млрд грн щорічного обороту: поліцейські припинили діяльність нелегального онлайн-казино з Дніпра
14:15
TikTok
У МЗС Естонії порадили Європі слідом за США заборонити TikTok
14:00
OPINION
Про мобілізаційний вік: бачити логіку процесів
13:44
У Черкасах озброєна жінка відкрила вогонь в магазині
13:42
У чотирьох регіонах України затримали 15 ділків, які намагалися налагодити незаконний продаж зброї
13:38
Дональд Трамп
Посол Німеччини в США попередив, що адміністрація Трампа планує змінити конституційний порядок у країні, - Reuters
13:18
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
За ніч до Білорусі залетіли щонайменше 12 російських "шахедів", - Гаюн
13:15
Екс-прем'єр Фіцо
"Я не український слуга": Фіцо прокоментував візит депутатів парламенту Словаччини до Києва та пригрозив накласти вето на допомогу Україні від ЄС
13:03
Олександр Сирський
Сирський заборонив переводити висококваліфікованих спеціалістів Повітряних Сил у піхоту
12:50
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
За тиждень росіяни випустили по Україні понад 1200 повітряних цілей, майже 500 з них збили сили ППО, - Зеленський
12:02
Ізраїль
Угода про перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС набула чинності: угруповання надало список заручників, яких звільнить сьогодні
12:00
OPINION
Цькування Портникова: Це атакують український спротив як ідею
11:50
погода, ЛЬвів, сніг
"Сніг у дефіциті": Міндовкілля назвало причину відсутності кліматичної зими в Києві протягом останніх трьох років
11:29
Ексклюзив
Гривня, гривні, гроші
"Це імітація діяльності, яка направлена не проти тих, хто ухиляється від сплати податків на мільйони": аналітик Несходовський про ідею розкриття банківської таємниці
11:25
Росіяни на ТОТ організували фестиваль "правильного кіно" про Другу світову війну, - ЦНС
11:13
OPINION
Я погоджуюся з Віталієм Портниковим: всі ми маємо стояти плече до плеча
11:03
Армія РФ намагається заблокувати Велику Новосілку на Донеччині, - ЗСУ
10:47
Ексклюзив
Дональд Трамп
У Трампа немає чіткої стратегії завершення російсько-української війни, - експерт-міжнародник Краєв
10:44
Дональд Трамп
Трамп прибув до Вашингтона перед інавгурацією
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV