Ворог просувається, але не так швидко, як йому хотілося б, - воєнний оглядач Пехньо про ситуацію на Донеччині

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Наразі оптимізму, напевно, не додам. Я скажу так: те, що ми бачимо зараз в площинах Часового Яру, Торецька, Покровська варто розглядати в двох площинах. Перша, скажімо так, негативна площина, яка полягає, наприклад, стосовно Покровська, у тому, що, власне, противник наступає, і зупинити його наступ нам геть зовсім не вдається. Тому що навіть на південь від Покровська є просування росіян, вони фактично постійні. І зараз ворог підступився до двох населених пунктів: Удачне, Котлине, де зав'язав бої за підсумками минулого тижня. І розпочав доволі таки, ну, не те що серйозні штурми, там серйозні штурми і так чи інакше тривають уже впродовж тривалого часу, і впродовж цього тижня вони вже досягли 50% усіх штурмів, які загалом на лінії фронту. Це негативна новина в тому сенсі, що не вдається росіян зупинити", - сказав він.

Василь Пехньо зауважив, що українські захисники мають серйозні укріпрайони у двох селищах Покровського району - Удачному та Котлиному, де росіяни зав’язали бої.

"Позитив полягає у тому, що я все ж таки скептично ставлюся до того, коли окреслюють надто драматично і всепропально-апокаліптично те, що відбувається під Покровськом. Наприклад, в контексті того, що одні рахують кілометражі до Дніпропетровської області, кажуть 15 кілометрів. Інші рахують 4-6 кілометри до траси між Покровськом та Дніпром. Скажімо так, станом на зараз варто говорити про те, що Удачне та Котлине, в яких зав'язали бої росіяни, це два доволі таки серйозних укріпрайони, які для того, щоб пройти, росіянам доведеться покласти, напевно, з дивізію своїх військ. Тим паче, що за Удачним ще є шахта, а, як відомо, на Донбасі шахти, будь-які промислові підприємства, заводи, фабрики відіграють дуже хороші оборонні рубежі", - розповів воєнний оглядач.

Він зауважив, що ворог у Часовому Ярі застосовує більш навчені війська, ніж, наприклад, на Покровському напрямку.

"І в цьому є насправді хороша новина, що не варто так, напевно, супер, скажімо так, драматично говорити про те, наскільки ворог швидко просувається. Він не швидко просувається, але погана новина в тому, що він просувається. Як він просувається і в Часовому Ярі, як він просувається і в Торецьку. До речі, про Часів Яр варто сказати, що там взагалі доволі хороші війська застосовують росіяни, на відміну від, наприклад, Покровська. Якщо в Покровську це новомобілізовані військовослужбовці з грудня набору, то в Часовому Ярі це десантники по пів року підготовки, які потроху, але досягають свого. Тому загалом хорошого, на жаль, нічого не скажу в сенсі того, що ворог просувається і зупинити його не вдається. Але хороше, напевно, з іншої сторони медалі полягає в тому, що не так швидко це все стається, як росіянам хотілося. Ну, ми з вами говоримо, що завтра інавгурація (Дональда Трампа, ред.), а росіяни багато чого до інавгурації хотіли зробити", - зазначив Василь Пехньо.