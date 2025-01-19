Ворог просувається, але не так швидко, як йому хотілося б, - воєнний оглядач Пехньо про ситуацію на Донеччині
Воєнний оглядач Василь Пехньо зазначив, що на Донеччині росіяни просуваються не так швидко, як їм хотілося б, але зупинити їх не вдається
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Наразі оптимізму, напевно, не додам. Я скажу так: те, що ми бачимо зараз в площинах Часового Яру, Торецька, Покровська варто розглядати в двох площинах. Перша, скажімо так, негативна площина, яка полягає, наприклад, стосовно Покровська, у тому, що, власне, противник наступає, і зупинити його наступ нам геть зовсім не вдається. Тому що навіть на південь від Покровська є просування росіян, вони фактично постійні. І зараз ворог підступився до двох населених пунктів: Удачне, Котлине, де зав'язав бої за підсумками минулого тижня. І розпочав доволі таки, ну, не те що серйозні штурми, там серйозні штурми і так чи інакше тривають уже впродовж тривалого часу, і впродовж цього тижня вони вже досягли 50% усіх штурмів, які загалом на лінії фронту. Це негативна новина в тому сенсі, що не вдається росіян зупинити", - сказав він.
Василь Пехньо зауважив, що українські захисники мають серйозні укріпрайони у двох селищах Покровського району - Удачному та Котлиному, де росіяни зав’язали бої.
"Позитив полягає у тому, що я все ж таки скептично ставлюся до того, коли окреслюють надто драматично і всепропально-апокаліптично те, що відбувається під Покровськом. Наприклад, в контексті того, що одні рахують кілометражі до Дніпропетровської області, кажуть 15 кілометрів. Інші рахують 4-6 кілометри до траси між Покровськом та Дніпром. Скажімо так, станом на зараз варто говорити про те, що Удачне та Котлине, в яких зав'язали бої росіяни, це два доволі таки серйозних укріпрайони, які для того, щоб пройти, росіянам доведеться покласти, напевно, з дивізію своїх військ. Тим паче, що за Удачним ще є шахта, а, як відомо, на Донбасі шахти, будь-які промислові підприємства, заводи, фабрики відіграють дуже хороші оборонні рубежі", - розповів воєнний оглядач.
Він зауважив, що ворог у Часовому Ярі застосовує більш навчені війська, ніж, наприклад, на Покровському напрямку.
"І в цьому є насправді хороша новина, що не варто так, напевно, супер, скажімо так, драматично говорити про те, наскільки ворог швидко просувається. Він не швидко просувається, але погана новина в тому, що він просувається. Як він просувається і в Часовому Ярі, як він просувається і в Торецьку. До речі, про Часів Яр варто сказати, що там взагалі доволі хороші війська застосовують росіяни, на відміну від, наприклад, Покровська. Якщо в Покровську це новомобілізовані військовослужбовці з грудня набору, то в Часовому Ярі це десантники по пів року підготовки, які потроху, але досягають свого. Тому загалом хорошого, на жаль, нічого не скажу в сенсі того, що ворог просувається і зупинити його не вдається. Але хороше, напевно, з іншої сторони медалі полягає в тому, що не так швидко це все стається, як росіянам хотілося. Ну, ми з вами говоримо, що завтра інавгурація (Дональда Трампа, ред.), а росіяни багато чого до інавгурації хотіли зробити", - зазначив Василь Пехньо.
- Народна депутатка Мар'яна Безугла у п'ятницю, 17 січня, заявила, що російська окупаційна армія нібито зайшла у Покровськ. В ОСУВ "Хортиця" спростували її слова.
- Протягом доби 18 січня на фронті зафіксували майже 200 бойових зіткнень між російською та українською арміями. Ворог найактивніше атакує позиції Сил оборони на Покровському напрямку.
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