Частина Краматорська залишилася без світла і води: яка причина
У неділю, 19 січня, місто Краматорськ Донецької області внаслідок аварійного відключення частково залишилося без електропостачання
Про це повідомляє Краматорська міська рада.
"Внаслідок аварійного відключення місто Краматорськ наразі частково без електропостачання", - йдеться у повідомленні.
У міськраді також попередили, що через це можливе відключення водопостачання у різних частинах міста.
Містян закликали тримати зарядженими павербанки та зарядні станції.
"Фахівці працюють над оцінкою ситуації", - додали у міськраді.
- Унаслідок удару російських військ по Краматорську Донецької області вранці 15 січня зазнали поранень щонайменше дев’ять людей, серед них – двоє дітей.
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