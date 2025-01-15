Росіяни зранку вдарили по Краматорську: є поранені, серед них - дитина
Унаслідок удару російських військ по Краматорську Донецької області вранці 15 січня зазнали поранень щонайменше троє людей, зокрема 6-річна дитина
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Зазначається, що серед поранених - 6-річна дівчинка. Усі троє постраждалих отримали необхідну медичну допомогу.
У місті пошкоджено багатоповерхівки. Наразі встановлюють остаточні наслідки обстрілу.
- Станом на середину грудня у населених пунктах Донецької області поблизу лінії фронту залишаються 40 тисяч мирних мешканців.
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