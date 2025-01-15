Росіяни зранку вдарили по Краматорську: є поранені, серед них - дитина

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"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон