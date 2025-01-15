Поблизу лінії фронту на Донеччині залишаються 40 тис. жителів, - ОВА

Про на брифінгу 14 січня розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, до повномасштабного вторгнення на Донеччині було 1,9 мільйона мешканців. Натомість зараз в області залишаються 300-305 тисяч людей, 40 тисяч з них живуть вздовж лінії фронту.

"Ми вивезли всіх дітей з лінії фронту, всі евакуаційні маршрути на броньованому транспорті. Людей евакуюємо за межі області. Зараз приймаючі сторони Закарпатська та Івано-Франківська області. На жаль, ворог зайняв та веде активні бойові дії в Очеретинській громаді, Курахове й Вугледар та наближається до Покровська", - уточнив Філашкін.

Він також зазначив, що в Покровську залишаються близько 7 тисяч людей, всіх дітей звідти вивезли.

Крім того, за даними ОВА, у Торецьку залишились більше сотні людей, у Часів Ярі - близько 150, а в Кураховому - близько 400.