Поблизу лінії фронту на Донеччині залишаються 40 тис. жителів, - ОВА
Станом на середину грудня у населених пунктах Донецької області поблизу лінії фронту залишаються 40 тисяч мирних мешканців
Про на брифінгу 14 січня розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, до повномасштабного вторгнення на Донеччині було 1,9 мільйона мешканців. Натомість зараз в області залишаються 300-305 тисяч людей, 40 тисяч з них живуть вздовж лінії фронту.
"Ми вивезли всіх дітей з лінії фронту, всі евакуаційні маршрути на броньованому транспорті. Людей евакуюємо за межі області. Зараз приймаючі сторони Закарпатська та Івано-Франківська області. На жаль, ворог зайняв та веде активні бойові дії в Очеретинській громаді, Курахове й Вугледар та наближається до Покровська", - уточнив Філашкін.
Він також зазначив, що в Покровську залишаються близько 7 тисяч людей, всіх дітей звідти вивезли.
Крім того, за даними ОВА, у Торецьку залишились більше сотні людей, у Часів Ярі - близько 150, а в Кураховому - близько 400.
- Напередодні повідомлялося, що російська окупаційна армія намагається встановити контроль над містами Торецьк і Часів Яр Донецької області. Для цього ворог застосовує бронетехніку.
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