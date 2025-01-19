Нова влада Сирії відхилила прохання курдів про створення власного військового блоку

Про це повідомляє Reuters.

Абу Касра підкреслив, що керівництво курдів, відомих як Сирійські демократичні сили (SDF), затягує обговорення цього важливого питання.

Командувач курдів Мазлум Абді заявив, що їхньої ключовою вимогою є децентралізація влади. Він також зазначив, що SDF готові до інтеграції з міністерством оборони, але лише в статусі "військового блоку".

Натомість Абу Касра відкинув пропозицію курдів, зазначивши, що вони можуть інтегруватися в існуючу військову структуру міністерства оборони, керуючись її ієрархією. Він додав, що не бачить підстав для збереження окремого військового блоку у складі великої структури.

Абу Касра висловив сподівання завершити інтеграцію та призначення нових високопоставлених військових до 1 березня, коли закінчується термін роботи перехідної влади.

Хто такі курди

Курди — це етнічна група, що налічує приблизно 30-40 млн осіб і проживає переважно в регіонах, що охоплюють північ Іраку, південну Туреччину, західний Іран і північну Сирію.

Попри чисельність, курди не мають своєї окремої держави, за яку активно борються протягом десятиліть. Вони прагнуть автономії та визнання своїх прав у країнах, де живуть, що призводить до постійних конфліктів і напруженості, особливо в Туреччині та Сирії.

У північній Сирії курди створили самопроголошену автономну зону, відому як Рожава, де вони здобули значну політичну й військову автономію.