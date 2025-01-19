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Нова влада Сирії відхилила прохання курдів про створення власного військового блоку

Марія Науменко
19 січня, 2025 неділя
18:03
Світ

У неділю, 19 січня, міністр оборони Сирії Мурхаф Абу Касра заявив, що для підтримуваних США курдів, які базуються на північному сході країни, було б неправильно зберігати свій власний блок у складі більш широких інтегрованих сирійських збройних сил

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Про це повідомляє Reuters.

Абу Касра підкреслив, що керівництво курдів, відомих як Сирійські демократичні сили (SDF), затягує обговорення цього важливого питання.

Командувач курдів Мазлум Абді заявив, що їхньої ключовою вимогою  є децентралізація влади. Він також зазначив, що SDF готові до інтеграції з міністерством оборони, але лише в статусі "військового блоку".

Натомість Абу Касра відкинув пропозицію курдів, зазначивши, що вони можуть інтегруватися в існуючу військову структуру міністерства оборони, керуючись її ієрархією. Він додав, що не бачить підстав для збереження окремого військового блоку у складі великої структури.

Абу Касра висловив сподівання завершити інтеграцію та призначення нових високопоставлених військових до 1 березня, коли закінчується термін роботи перехідної влади.

Хто такі курди

Курди — це етнічна група, що налічує приблизно 30-40 млн осіб і проживає переважно в регіонах, що охоплюють північ Іраку, південну Туреччину, західний Іран і північну Сирію. 

Попри чисельність, курди не мають своєї окремої держави, за яку активно борються протягом десятиліть. Вони прагнуть автономії та визнання своїх прав у країнах, де живуть, що призводить до постійних конфліктів і напруженості, особливо в Туреччині та Сирії.

У північній Сирії курди створили самопроголошену автономну зону, відому як Рожава, де вони здобули значну політичну й військову автономію.

  • У грудні 2024 року високопоставлені американські чиновники висловили побоювання, що Туреччина готує масштабний військовий наступ на території, контрольовані сирійськими курдами.
Теги:
Новини
політика
Сирія
Близький Схід
війна у Сирії
Військові новини
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