США побоюються, що Туреччина готує широкомасштабний наступ на курдів у Сирії, - WSJ

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У виданні зазначили, що це побоювання виникло на тлі нарощування військових сил Анкари та її союзників уздовж кордону з Сирією, зокрема поблизу курдського міста Кобані.

Американські офіційні особи повідомили, що присутність турецьких спецпризначенців, бійців ополчення та великої кількості артилерії на кордоні викликає занепокоєння щодо можливих трансграничних операцій, які можуть розпочатися незабаром.

Ільхам Ахмед, представник цивільної адміністрації сирійських курдів, у листі до президента США Дональда Трампа зазначив, що Туреччина прагне встановити контроль над курдськими територіями, перш ніж новий президент вступить на посаду, що може призвести до серйозних катастрофічних наслідків для місцевих жителів.

Крім того, згідно з повідомленням, загроза з боку Туреччини ставить під ризик операції, які проводять сирійські демократичні сили разом з американськими військовими в боротьбі проти залишків терористичної групи "Ісламська держава".

Наприкінці минулого тижня державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав Туреччину для переговорів з президентом Ердоганом про стабілізацію ситуації в Сирії, але спроби досягти угоди про припинення вогню між курдськими силами та підтримуваними Туреччиною ополченцями закінчилися невдачею.

Ахмед попередив, що в разі вторгнення Туреччини понад 200 тисяч курдських цивільних можуть бути переміщені з Кобані, а також постраждають християнські громади. Він закликав новообраного президента США Дональда Трампа вжити необхідних заходів для запобігання ескалації конфлікту, нагадавши обіцянку підтримати курдських союзників.

"Ми віримо, що ви маєте владу, щоб запобігти цій катастрофі. Президент Ердоган прислухався до вас раніше, і ми віримо, що він прислухається до вашого заклику знову, - наголосив Ахмед. - Ваше рішуче лідерство може зупинити це вторгнення і зберегти гідність і безпеку тих, хто виступив як вірний союзник у боротьбі за мир і безпеку".