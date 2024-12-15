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Туреччина готова військово підтримати нову владу Сирії

Марія Науменко
15 грудня, 2024 неділя
18:21
Світ Туреччина . Посольство в Україні в Києві

Міністр оборони Туреччини Ясар Гюлер заявив, що його країна готова надати військову підтримку новій адміністрації Сирії, якщо надійде відповідний запит

Зміст

Про це інформує Reuters.

Гюлер підкреслив, що нова адміністрація, яка замінила Асада, вже визнала свою готовність поважати державні інституції, Організацію Об'єднаних Націй та інші міжнародні структури.

"Ми вважаємо, що нам потрібно подивитися, що робитиме нова адміністрація, і дати їй шанс", - додав він.

На запитання про військову співпрацю з новим урядом Сирії, Гюлер відповів, що Туреччина вже має угоди про військову підготовку з низкою країн і "готова надати необхідну підтримку, якщо нова адміністрація попросить про це".

Міністр також зазначив, що Анкара готова обговорити і переглянути питання військової присутності в Сирії з новою адміністрацією, коли виникнуть відповідні умови.

  • 13 грудня Європейська комісія оголосила про початок гуманітарної операції "повітряний міст" для Сирії: ЄС планує доставляти екстрену медичну допомогу й інші необхідні товари за допомогою Туреччини.
Теги:
Новини
політика
Сирія
Башар Асад
Туреччина
Близький Схід
Військові новини
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