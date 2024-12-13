ЄС оголосив про операцію гуманітарний "повітряний міст" для Сирії

Про це повідомила персслужба Єврокомісії.

"Крах режиму Асада дає нову надію сирійському народу. Але цей момент змін також несе ризики та труднощі. Оскільки ситуація на місцях настільки нестабільна, наша допомога народу Сирії є все більш важливою. Ось чому ми збільшили наше гуманітарне фінансування на цей рік до більш ніж €160 млн. Ми також запускаємо гуманітарний повітряний міст, що перевозить життєво важливі товари, такі як продукти харчування, ліки", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона також зазначила, що має зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, аби обговорити постачання сирійцям гуманітарної допомоги.

У ЄС пояснюють, що рейси допомоги з 50 тоннами медичних засобів з європейських складів у Дубаї мають перевести до Адани в Туреччині. Потім продукцію розподілять для відправки в Сирію.

Також до Адани доставлять ще 46 тонн товарів медичного, освітнього та житлового призначення зі складу ЄС у Данії: потім їх передадуть ЮНІСЕФ та Всесвітній організації охорони здоров'я.

У Європейській комісії додають, що блок додатково мобілізував €4 млн на найбільш нагальні гуманітарні потреби сирійців.

Що відбувається в Сирії

У Сирії відбулася масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.

Того ж дня Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

Російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки серед російських військових. Ситуація для російського контингенту в Сирії погіршується - повстанські війська наступають на півдні країни, міські бої відбулися в Хамі, Хомсі та Сувейді.

Міністерство закордонних справ України заявило, що відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії несуть Росія та Іран.

4 грудня збройні сили США завдали удару з метою самозахисту проти систем озброєнь у східній Сирії. 5 грудня сирійські повстанці ввійшли в ключове центральне місто Хама. Сили режиму Асада вийшли з міста. Наступного дня МЗС України закликало громадян утриматися від поїздок до Сирії.

Станом на 6 грудня сирійські повстанці, очолювані джихадистським угрупованням "Хайят Тахрір аль-Шам" (ХТС), наблизились до Хомса, третього за величиною міста Сирії. Крім того, підтримуваний США альянс на чолі з сирійськими курдами захопив Дейр-ель-Зор, головне місто на сході Сирії та головний пункт перетину кордону з Іраком.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував допомогти сирійському лідеру Башару Асаду в формуванні майбутнього Сирії, однак його пропозиція була відхилена.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, розташованого на південному заході країни. А вже згодом повстанці заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Президент нібито покинув країну.

8 грудня Російська Федерація почала виводити свої військові кораблі з бази в сирійському Тартусі після взяття повстанцями Дамаску.

Пізніше прем'єр-міністр Сирії Мухаммед Аль-Джалілі заявив, що країні необхідно провести вільні вибори, щоб надати народу можливість обрати своє керівництво.

Bild писало, що Асад планував передати владу протурецьким силам та виїхати до Росії. Переговори про цю передачу відбувалися в столиці Катару Досі.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що сирійський диктатор Башар Асад перебуває в Росії "в безпеці".

11 грудня у Білому домі провели перші контакти з сирійськими повстанцями, які повалили режим Башара Асада. Їх закликали не брати на себе автоматичне керівництво країною.

12 грудня сирійська партія "Баас", яку десятиліттями очолювала сім'я диктатора Башара Асада, заявила, що зупиняє свою роботу і діяльність до "подальшого повідомлення".