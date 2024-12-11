Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Адміністрація Байдена вперше сконтактувала з сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада, - Reuters

Адміністрація Байдена вперше сконтактувала з сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада, - Reuters

Катерина Єсікова
11 грудня, 2024 середа
09:33
Світ

У Білому домі провели перші контакти з сирійськими повстанцями, які повалили режим Башара Асада. Їх закликали не брати на себе автоматичне керівництво країною

Зміст

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву американських чиновників і помічника конгресмена, які розповіли про перші контакти США з цією групою.

Зазначається, що американці закликали повстанців не переймати владу автоматично без будь-якого офіційного процесу, а забезпечити формування більш представницького перехідного уряду.

Комунікація з угрупованням ведеться в координації з близькосхідними союзниками Вашингтона, в тому числі з Туреччиною. За словами одного з чиновників, адміністрація також контактує з командою новообраного президента США Дональда Трампа з цього питання.

Вашингтон вважає, що перехідний уряд повинен представляти бажання сирійського народу, і не підтримає перехід влади до рук повстанців без формального процесу обрання нових лідерів.

Що відбувається в Сирії

У Сирії відбулася масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.

Сирія

Того ж дня Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

Російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки серед російських військових. Ситуація для російського контингенту в Сирії погіршується - повстанські війська наступають на півдні країни, міські бої відбулися в Хамі, Хомсі та Сувейді.

Міністерство закордонних справ України заявило, що відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії несуть Росія та Іран. 

4 грудня збройні сили США завдали удару з метою самозахисту проти систем озброєнь у східній Сирії. 5 грудня сирійські повстанці ввійшли в ключове центральне місто Хама. Сили режиму Асада вийшли з міста. Наступного дня МЗС України закликало громадян утриматися від поїздок до Сирії.

Станом на 6 грудня сирійські повстанці, очолювані джихадистським угрупованням "Хайят Тахрір аль-Шам" (ХТС), наблизились до Хомса, третього за величиною міста Сирії. Крім того, підтримуваний США альянс на чолі з сирійськими курдами захопив Дейр-ель-Зор, головне місто на сході Сирії та головний пункт перетину кордону з Іраком.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував допомогти сирійському лідеру Башару Асаду в формуванні майбутнього Сирії, однак його пропозиція була відхилена.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, розташованого на південному заході країни. А вже згодом повстанці заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Президент нібито покинув країну.

Крім того, існує дуже висока ймовірність, що президент Сирії Башар аль-Асад міг загинути в авіакатастрофі 8 грудня, коли тікав із країни з наближенням повстанців до столиці. У Росії кажуть, що він сам вирішив покинути країну.

У неділю, 8 грудня, Російська Федерація почала виводити свої військові кораблі з бази у сирійському Тартусі після взяття повстанцями Дамаску.

Пізніше прем'єр-міністр Сирії Мухаммед Аль-Джалілі заявив, що країні необхідно провести вільні вибори, щоб надати народу можливість обрати своє керівництво.

Bild писало, що Асад планував передати владу протурецьким силам та виїхати до Росії. Переговори про цю передачу відбувалися в столиці Катару Досі.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що сирійський диктатор Башар Асад перебуває у Росії "в безпеці".

 

Теги:
Новини
Сирія
Близький Схід
Джо Байден
Дональд Трамп
США
Військові новини
Читайте також:
У Парижі відбулась тристороння зустріч між Макроном, Трампом та Зеленським
Автор Марина Клюєва
9 грудня, 2024 понедiлок
"Перемовини почалися, вимальовуються червоні лінії": Гончаренко про зустріч Зеленського, Трампа і Макрона
Реджеп Тайїп Ердоган
Автор Катерина Єсікова
8 грудня, 2024 неділя
"Світ стане зовсім іншим": Ердоган заявив, що наступні 2-3 місяці будуть дуже важливі
Сумщина
Автор Юлія Лаврук
10 грудня, 2024 вiвторок
DeepState заявив про захід росіян на Сумщину: в Генштабі та ОВА спростували інформацію
  • USD 41.44
    Купівля 41.44
    Продаж 41.95
  • EUR
    Купівля 43.63
    Продаж 44.31
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
11 грудня
10:44
Оленівка. Куратори зла. Документаальний фільм
Українські правозахисники звернулися в МКС щодо розслідування вбивства військовополонених в Оленівці
10:44
У Парижі відбулась тристороння зустріч між Макроном, Трампом та Зеленським
Зеленський наголошував на гарантіях безпеки, Трамп говорив про негайне припинення вогню: Reuters дізналося подробиці зустрічі в Парижі
10:26
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 грудня: скільки коштує долар, євро та злотий
10:19
Оновлено
Атака по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю 10 грудня: вбито 7 людей, ще 22 поранені, серед них дитина
10:16
Передавав ворогу координати артпозицій ЗСУ під Слов’янськом: місцевого жителя підозрюють у держзраді
10:14
Оновлено
Сили оборони вночі уразили нафтобазу в Брянську, у Таганрозі поскаржилися на ракетну атаку
10:10
Огляд
Карта бойових дій за 4-11 грудня
Карта бойових дій за період 4-11 грудня: росіяни створили кілька смертельних пасток для ЗСУ на Курахівському й Новосілківському напрямках
10:02
OPINION
Імовірні вибори будуть спробою "другого туру" проросійського кандидата
09:54
Сергій Марченко
Марченко спрогнозував, як довго Україна зможе тримати оборону в разі припинення допомоги від США
09:48
Ексклюзив
війна з РФ, ЗСУ
Згурець: вирішальне значення на полі бою має ефективна система управління, а не кількість особового складу та зброї
09:41
Китай та росія
Китай уперше за 4 місяці скоротив поставки товарів у РФ через проблеми з платежами
09:40
Роберт Кеннеді-молодший
У США нобелівські лауреати виступили проти запропонованого Трампом призначення Кеннеді-молодшого міністром охорони здоров'я
09:19
Ексклюзив
знищені окупанти
Росіяни змінюють штурмову тактику на Лимано-Куп'янському напрямку, - головний сержант зенітно-ракетної батареї бригади "Рубіж"
09:12
Оновлено
Росіяни вдарили "Іскандерами" по Лозівському району Харківщини: постраждали 17 людей
09:11
дрон «Вектор»
Міноборони передало Силам оборони 1,2 млн дронів і обіцяє ще 100 тис. до кінця грудня
08:57
окупанти
Окупанти на Луганщині планують надавати землі військовим РФ з віддалених регіонів, - ОВА
08:51
У Брянську РФ згоріли два магістральні тепловози, що забезпечували логістичні потреби окупантів, - ГУР
08:35
Чи можна оновити дані через електронний кабінет?
Військові зможуть подавати рапорт на винагороду за знищену техніку РФ через "Армія+", - Міноборони
08:34
Нацполіція проводить слідчі дії
Нацполіція проводить слідчі дії щодо можливих зловживань посадовців Укрзалізниці в міжнародних перевезеннях
08:26
ексміністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон
Ексміністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон намагався вкоротити собі віку в СІЗО
08:19
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
За добу на фронті сталося 208 боєзіткнень, окупанти понад 3,5 тис. разів обстріляли територію України
08:00
OPINION
Кремль "перевзувається" під нову владу в Дамаску
07:53
Оновлено
Вибух
Окупанти атакували дронами Херсонщину: загинула жінка, пʼятнадцять поранених
07:52
президент Південної Кореї Юн Сук Йоль
Поліція Південної Кореї провела обшуки в офісі президента Юн Сок Йоля
07:41
Інфографіка
втрати окупантів
Армія РФ за добу в Україні втратила 1400 окупантів, 20 бронемашин і 2 танки
07:24
Володимир Путін
Путін не відпустив сирійських найманців з ТОТ України для допомоги армії Асада, - ЦНС
07:08
Найбільше з 1996 року: Тайвань назвав "великою загрозою" розгортання флоту КНР біля острова
07:05
Анонс
Мілан, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 11 грудня
07:00
OPINION
Трамп радиться із Орбаном щодо рецептів закінчення російсько-української війни
06:50
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Окупанти завели всі кораблі до пунктів базування
06:37
РФ перекидає китайські багі на Курщину, ймовірно, для диверсійних рейдів, - "Атеш"
06:29
Російська залізнична станція "Хасан"
Росія відновлює залізничне сполучення з КНДР і Китаєм, яке було припинене у 2020 році
05:58
на фото: Бріджит Брінк
США засудили атаку російського безпілотника на автомобіль МАГАТЕ
05:52
Британія допоможе Кіпру створити орган для боротьби з незаконними російськими фінансами
05:21
Уряд Канади затвердив військову допомогу Україні на близько $587 млн
04:42
Винищувач на базі сирійської армії
РФ спробує налагодити співпрацю з опозицією в Сирії, щоб залишити свої війська в країні, - ISW
03:49
Болгарія
У Болгарії планують створити парламентську комісію для збору доказів російського впливу на країну
02:15
Герман Галущенко
Галущенко скликав надзвичайне засідання Ради Керуючих МАГАТЕ через атаку дрона РФ на автомобіль агенства
02:00
Сирія
ЦАХАЛ уразив більшість запасів стратегічної зброї в Сирії
00:56
F-16 Нідерданди
Держдеп США схвалив імовірний продаж Україні обладнання для винищувачів F-16 на $266,4 млн
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV