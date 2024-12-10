Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Росії вперше офіційно підтвердили, що Асад перебуває в них

У Росії вперше офіційно підтвердили, що Асад перебуває в них

10 грудня, 2024 вiвторок
22:06
Світ Башар Асад

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що сирійський диктатор Башар Асад перебуває у Росії "в безпеці"

Зміст

Про це він розповів в інтервʼю NBC News.

За словами Рябкова, Асада перевезли до РФ "найбезпечнішим способом" після падіння його режиму в Сирії.  Він також підкреслив, що Москва діє таким чином, як потрібно в цій ситуації.

"Він захищений, і це показує, що Росія діє так, як потрібно в такій надзвичайній ситуації", - додав Рябков.

NBC зауважує, що заступник глави МЗС першим у РФ офіційно підтвердив присутність Асада в державі.

Читайте також: Чи домовиться Росія про безперешкодний вихід своїх військ з Сирії. Колонка Сергія Згурця

"Я не маю поняття, що відбувається з ними прямо зараз", - сказав Рябков, додавши, що "було б дуже неправильно з мого боку пояснювати, що сталося і як це було вирішено".

Що відбувається в Сирії

У Сирії відбулася масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.

Сирія

Того ж дня Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

Російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки серед російських військових. Ситуація для російського контингенту в Сирії погіршується - повстанські війська наступають на півдні країни, міські бої відбулися в Хамі, Хомсі та Сувейді.

Міністерство закордонних справ України заявило, що відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії несуть Росія та Іран. 

4 грудня збройні сили США завдали удару з метою самозахисту проти систем озброєнь у східній Сирії. 5 грудня сирійські повстанці ввійшли в ключове центральне місто Хама. Сили режиму Асада вийшли з міста. Наступного дня МЗС України закликало громадян утриматися від поїздок до Сирії.

Станом на 6 грудня сирійські повстанці, очолювані джихадистським угрупованням "Хайят Тахрір аль-Шам" (ХТС), наблизились до Хомса, третього за величиною міста Сирії. Крім того, підтримуваний США альянс на чолі з сирійськими курдами захопив Дейр-ель-Зор, головне місто на сході Сирії та головний пункт перетину кордону з Іраком.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував допомогти сирійському лідеру Башару Асаду в формуванні майбутнього Сирії, однак його пропозиція була відхилена.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, розташованого на південному заході країни. А вже згодом повстанці заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Президент нібито покинув країну.

Крім того, існує дуже висока ймовірність, що президент Сирії Башар аль-Асад міг загинути в авіакатастрофі 8 грудня, коли тікав із країни з наближенням повстанців до столиці. У Росії кажуть, що він сам вирішив покинути країну.

У неділю, 8 грудня, Російська Федерація почала виводити свої військові кораблі з бази у сирійському Тартусі після взяття повстанцями Дамаску.

Пізніше прем'єр-міністр Сирії Мухаммед Аль-Джалілі заявив, що країні необхідно провести вільні вибори, щоб надати народу можливість обрати своє керівництво.

Bild писало, що Асад планував передати владу протурецьким силам та виїхати до Росії. Переговори про цю передачу відбувалися в столиці Катару, Досі.


 

Теги:
Новини
Росія
Сирія
Башар Асад
МЗС
військові
Близький Схід
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Марія Науменко
9 грудня, 2024 понедiлок
Трамп заявив про наміри змінити 14-ту поправку конституції США щодо громадянства
Реджеп Тайїп Ердоган
Автор Катерина Єсікова
8 грудня, 2024 неділя
"Світ стане зовсім іншим": Ердоган заявив, що наступні 2-3 місяці будуть дуже важливі
Сирія
Автор Марина Клюєва
9 грудня, 2024 понедiлок
Росія звинувачує Іран, а Іран - Україну, - керівник ЦПД Коваленко про ІПСО навколо ситуації в Сирії
  • USD 41.39
    Купівля 41.39
    Продаж 41.89
  • EUR
    Купівля 43.68
    Продаж 44.34
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
10 грудня
22:32
Ексклюзив
лукашенко з путіним
"Путін знову розігрує засалену білоруську карту": політик Рибачук про надання "Орешника" Лукашенку
22:27
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Україна офіційно підтвердила, що росіяни розстріляли 109 українських військовополонених у 2024 році, - Лубінець
22:25
Live
Юхим Конопля (на передньому плані), Шахтар - Баварія
"Шахтар" - "Баварія" 1:1: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
22:16
Мохаммед Салах, "Жирона" - "Ліверпуль", Ліга чемпіонів
"Жирона" без Циганкова програла "Ліверпулю" у Лізі чемпіонів. Матчі 10 грудня
22:15
Ексклюзив
Гроші
"Волонтери не підпадають під обмеження": у Асоціації українських банків пояснили нововведення щодо переказів між картками
22:13
Білорусь солдати
У Білорусі випробували нову ракету для ЗРК "Бук-МБ" неподалік кордонів з Україною, - ЗМІ
20:41
Зеленський і Байден
США виділили для України $20 млрд, їх отримали від заморожених активів РФ
20:39
Оновлено
Атака по Запоріжжю
Окупанти атакували Запоріжжя: 4 людини загинули, 20 поранені
20:36
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Чи домовиться Росія про безперешкодний вихід своїх військ з Сирії. Колонка Сергія Згурця
20:02
OPINION
Чому американців називають "янкі"
20:00
Оновлено
Дрон РФ пошкодив службовий автомобіль МАГАТЕ по дорозі до Запорізької АЕС. Зеленський відреагував
19:56
Хосеп Гвардіола
Гвардіола заявив про намір закінчити клубну карʼєру
19:52
на фото Володимир Зеленський
Зеленський розповів про успішні випробування нової ракети "Рута"
19:44
Володимир Зеленський
Україні додатково потрібні до 12 систем Patriot, аби закрити небо, - Зеленський
19:36
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив із Рютте кроки для припинення агресії РФ уже наступного року
19:25
Ексклюзив
Україні потрібно скопіювати ідею РФ зі світлофорами-детекторами FPV на фронті, - Defense Express
19:21
Путін, Сальдо, Пушилін, Пасічник, Балицький
Окупанти хочуть створити сміттєзвалище поблизу Олешківських пісків на Херсонщині
18:53
Ексклюзив
Реджеп Тайїп Ердоган
Якщо після поразки РФ в Сирії, Ердоган зустрінеться з Трампом, це буде сильною позицією, - Чийгоз
18:50
Андрій Єрмак
Politico другий рік поспіль включило Єрмака до переліку найвпливовіших людей Європи
18:47
вибори в США, Трамп
Трамп назвав Трюдо "губернатором штату Канада"
18:42
електроенергія
Одна та дві черги: Укренерго оприлюднило графіки вимкнень світла 11 грудня
18:29
Ігор Суркіс
"Динамо" оголосило про масштабні зміни в клубі та призначило нового гендиректора
18:24
Грузія, протести
Спецслужби Грузії попередили про можливі провокації із загиблими у день виборів президента. Зурабішвілі відреагувала
18:06
Оновлено
Сумщина
DeepState заявив про захід росіян на Сумщину: в Генштабі та ОВА спростували інформацію
18:00
OPINION
блог Ігор Семиволос
Крах сирійського режиму Асада: регіональний вимір
17:51
Ексклюзив
Максим Буткевич
Є садисти, нормальні люди й ті, хто вважає це роботою, - правозахисник Максим Буткевич розповів про російський полон
17:48
путін
Путін заявив, що "Орешник" майже виключає необхідність застосування ядерної зброї
17:47
Бій Володимир Кличко - Тайсон Ф'юрі
У Саудівській Аравії заявили про амбіції організувати чемпіонський бій для Кличка
17:44
Танака Терумі
Нобелівську премію миру вручили генсеку японської правозахисної організації, який пережив ядерне бомбардування
17:16
Гривня, гривні, гроші
Найбільші банки уклали меморандум про обмеження карткових переказів українців
17:00
на фото наслідки обстрілу Торецька
У Торецьку на Донеччині залишаються близько 400 цивільних
16:59
Euroclear, де зберігаються активи РФ, попередила ЄС, що не нестиме відповідальності за їх конфіскацію
16:56
Ексклюзив
напад на журналістку Еспресо"
У Кременчуці невідомі напали на журналістку телеканалу "Еспресо" Марію Івановську
16:53
Умєров запропонував Естонії підготувати та оснастити одну з українських бригад
16:51
Оновлено
Вибух
Окупанти атакували дронами Херсонщину: загинула жінка, восьмеро поранених
16:43
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
"Усі все знають": Зурабішвілі передала інформацію про ситуацію в Грузії світовим лідерам
16:39
Війна з Росією, ЗСУ
З початку доби на фронті відбулося 99 боїв: росіяни найактивніші на Лиманському та Покровському напрямках
16:31
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
СБУ оголосила підозру кадирівцю, який катував електрострумом жінку на Луганщині
16:20
Олександр Лукашенко
"До об'єктів ураження має бути мінімальна відстань", – Лукашенко про розміщення "Орешника" в Білорусі
16:05
мер Дніпрорудного Євгеній Матвєєв
Тіло мера Дніпрорудного, який загинув у полоні РФ, повернули в Україну з ознаками насильницької смерті, – прокуратура
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV