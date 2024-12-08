Асад міг загинути в авіакатастрофі, коли тікав із Дамаска, - Reuters

Про це інформує Reuters, посилаючись на власні джерела та ресурс Flightradar.

Зазначається, що літак сирійських авіаліній вилетів з аеропорту Дамаска приблизно в той самий час, коли стало відомо, що столицю захопили повстанці.

Спершу його борт летів у напрямку прибережного регіону Сирії, але потім різко розвернувся й кілька хвилин летів у протилежному напрямку, перш ніж зник із карти. Літак був на висоті 500 метрів.

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Джерела Reuters стверджують, що є дуже висока ймовірність того, що Асад міг загинути в авіакатастрофі, позаяк досі невідомо, чому літак зробив несподіваний розворот і зник із карти.

Що кажуть у Росії

Як зазначили у міністерстві закордонних справ РФ, "у результаті переговорів Асада з низкою учасників збройного конфлікту на території Сирії він прийняв рішення залишити президентську посаду і покинув країну, давши вказівку здійснити передачу влади мирним шляхом".

Там додали, що Росія у цих переговорах участі нібито не брала.

"При цьому звертаємось до всіх залучених сторін із переконливим закликом відмовитися від застосування насильства та вирішувати всі питання управління політичним шляхом. У зв'язку з цим Російська Федерація перебуває у контакті з усіма угрупованнями сирійської опозиції", - заявили в російському МЗС.

У відомстві додали, що російські військові бази біля Сирії перебувають у режимі підвищеної бойової готовності. Проте, за їхніми даними, наразі серйозної загрози їхній безпеці немає.

Що відбувається в Сирії

У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.

Того ж дня Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

Російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки серед російських військових. Ситуація для російського контингенту в Сирії погіршується - повстанські війська наступають на півдні країни, міські бої відбулися в Хамі, Хомсі та Сувейді.

Міністерство закордонних справ України заявило, що відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії несуть Росія та Іран.

4 грудня збройні сили США завдали удару з метою самозахисту проти систем озброєнь у східній Сирії. 5 грудня сирійські повстанці ввійшли в ключове центральне місто Хама. Сили режиму Асада вийшли з міста. Наступного дня МЗС України закликало громадян утриматися від поїздок до Сирії.

Станом на 6 грудня сирійські повстанці, очолювані джихадистським угрупованням "Хайят Тахрір аль-Шам" (ХТС), наблизились до Хомса, третього за величиною міста Сирії. Крім того, підтримуваний США альянс на чолі з сирійськими курдами захопив Дейр-ель-Зор, головне місто на сході Сирії та головний пункт перетину кордону з Іраком.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував допомогти сирійському лідеру Башару Асаду в формуванні майбутнього Сирії, однак його пропозиція була відхилена.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, розташованого на південному заході країни. А вже згодом повстанці заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Президент нібито покинув країну.