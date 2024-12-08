Росія могла ініціювати смерть Башара аль-Асада, - експерт-міжнародник Данилов

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Зараз починає зʼявлятись інформація про смерть Башара аль-Асада. Такі шанси цілком ймовірні. Втім, є й інша конспірологічна версія. Зокрема, збиттям літака Башара аль-Асада його намагаються прикрити, щоб його пошуки зупинились. В літаку Іл-76 справді були високопоставлені члени його команди й уряду, а також генерали та співробітники спецслужб. Їхні свідчення були б дуже небажаними як для росіян, так і для Асада безпосередньо", - розповів Данилов.

Експерт зауважив, що скоріше за все, літак, в якому ймовірно перебував Башар аль-Асад, був збитий російською системою ППО.

"У будь-якому випадку, ми маємо факт, що був збитий літак, в якому ймовірно знаходився Башар аль-Асад й точно були представники його режиму. Скоріше за все цей літак був збитий російською ракетою ЗРК С-300", - додав він.

Що відбувається у Сирії

У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.

Того ж дня Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

Російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки серед російських військових. Ситуація для російського контингенту в Сирії погіршується - повстанські війська наступають на півдні країні, міські бої відбулися в Хамі, Хомсі та Сувейді.

Міністерство закордонних справ України заявило, що відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії несуть Росія та Іран.

4 грудня збройні сили США завдали удару з метою самозахисту проти систем озброєнь у східній Сирії. 5 грудня сирійські повстанці увійшли в ключове центральне місто Хама. Сили режиму Асада вийшли з міста. Наступного дня МЗС України закликало громадян утриматися від поїздок до Сирії.

Станом на 6 грудня сирійські повстанці, очолювані джихадистським угрупованням "Хайят Тахрір аль-Шам" (ХТС), наблизились до Хомса, третього за величиною міста Сирії. Крім того, підтримуваний США альянс на чолі з сирійськими курдами захопив Дейр-ель-Зор, головне місто на сході Сирії та головний пункт перетину кордону з Іраком.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував допомогти сирійському лідеру Башару Асаду в формуванні майбутнього Сирії, однак його пропозиція була відхилена.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, розташованого на південному заході країни, що наближає їх до столиці Дамаска.

У неділю, 8 грудня, сирійські повстанці заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Президент нібито покинув країну

