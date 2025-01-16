Після виводу Байденом військ з Афганістану Трамп не хоче мати програш у вигляді поразки України, - нардепка Устінова

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Трамп точно розуміє, що цю війну потрібно закінчити, причому саме під час його каденції. І якщо у Байдена є свій Афганістан, то Трамп точно не хоче мати у своїй останній каденції програш у вигляді України та Східної Європи. Я впевнена, що Трамп буде шукати шляхи та варіанти", - наголосила Устінова.

За словами членкині Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності, наразі існують кілька можливих сценаріїв розвитку подій. Перший з них полягає в тому, що Україні нададуть велику кількість зброї для покращення ситуації на фронті та зміцнення перемовних позицій. Інший варіант - це серйозне посилення санкцій, особливо персональних, щодо оточення Путіна, що може змусити його переглянути свої позиції щодо України.

"Однак, з іншого боку, українська сторона також стикається з вимогами з боку міжнародних партнерів. Одна з них - зниження мобілізаційного віку, на що ми відповідаємо, що це неможливо в Україні й на це не погодиться парламент. І питання в тому, що нам теж доведеться сідати й домовлятися", - зауважила Устінова.

Народна депутатка України також додала, що тим часом оточення Трампа, зокрема його радники, активно вивчають ситуацію на фронті. Пан Волц і пан Келлог, які безпосередньо займаються питаннями України, аналізують звіти за три роки війни та шукають способи впливу на лінію фронту, враховуючи складність ситуації.