Після виводу Байденом військ з Афганістану Трамп не хоче мати програш у вигляді поразки України, - нардепка Устінова
Народна депутатка України, членкиня Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова зазначила, що Трамп буде шукати шляхи та варіанти закінчення війни в Україні
Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".
"Трамп точно розуміє, що цю війну потрібно закінчити, причому саме під час його каденції. І якщо у Байдена є свій Афганістан, то Трамп точно не хоче мати у своїй останній каденції програш у вигляді України та Східної Європи. Я впевнена, що Трамп буде шукати шляхи та варіанти", - наголосила Устінова.
За словами членкині Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності, наразі існують кілька можливих сценаріїв розвитку подій. Перший з них полягає в тому, що Україні нададуть велику кількість зброї для покращення ситуації на фронті та зміцнення перемовних позицій. Інший варіант - це серйозне посилення санкцій, особливо персональних, щодо оточення Путіна, що може змусити його переглянути свої позиції щодо України.
"Однак, з іншого боку, українська сторона також стикається з вимогами з боку міжнародних партнерів. Одна з них - зниження мобілізаційного віку, на що ми відповідаємо, що це неможливо в Україні й на це не погодиться парламент. І питання в тому, що нам теж доведеться сідати й домовлятися", - зауважила Устінова.
Народна депутатка України також додала, що тим часом оточення Трампа, зокрема його радники, активно вивчають ситуацію на фронті. Пан Волц і пан Келлог, які безпосередньо займаються питаннями України, аналізують звіти за три роки війни та шукають способи впливу на лінію фронту, враховуючи складність ситуації.
- 15 січня повідомлялось, що Путін на будь-яких переговорах із Трампом вимагатиме, аби Київ розірвав військові звʼязки з НАТО, а також визнання контролю РФ над майже 20% української території з анексованим Кримом.
- Радники майбутнього президента США Дональда Трампа розробляють стратегію санкцій проти Москви, аби сприяти укладенню дипломатичної угоди між Росією та Україною в "найближчі місяці".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.17 Купівля 42.17Продаж 42.75
- EUR Купівля 43.38Продаж 44.15
- Актуальне
- Важливе