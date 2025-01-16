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Головна Світ Після виводу Байденом військ з Афганістану Трамп не хоче мати програш у вигляді поразки України, - нардепка Устінова
Ексклюзив

Після виводу Байденом військ з Афганістану Трамп не хоче мати програш у вигляді поразки України, - нардепка Устінова

Оксана Ліховід
16 січня, 2025 четвер
20:12
Світ Дональд Трамп

Народна депутатка України, членкиня Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова зазначила, що Трамп буде шукати шляхи та варіанти закінчення війни в Україні

Зміст

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Трамп точно розуміє, що цю війну потрібно закінчити, причому саме під час його каденції. І якщо у Байдена є свій Афганістан, то Трамп точно не хоче мати у своїй останній каденції програш у вигляді України та Східної Європи. Я впевнена, що Трамп буде шукати шляхи та варіанти", - наголосила Устінова.

За словами членкині Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності, наразі існують кілька можливих сценаріїв розвитку подій. Перший з них полягає в тому, що Україні нададуть велику кількість зброї для покращення ситуації на фронті та зміцнення перемовних позицій. Інший варіант - це серйозне посилення санкцій, особливо персональних, щодо оточення Путіна, що може змусити його переглянути свої позиції щодо України.

"Однак, з іншого боку, українська сторона також стикається з вимогами з боку міжнародних партнерів. Одна з них - зниження мобілізаційного віку, на що ми відповідаємо, що це неможливо в Україні й на це не погодиться парламент. І питання в тому, що нам теж доведеться сідати й домовлятися", - зауважила Устінова.

Народна депутатка України також додала, що тим часом оточення Трампа, зокрема його радники, активно вивчають ситуацію на фронті. Пан Волц і пан Келлог, які безпосередньо займаються питаннями України, аналізують звіти за три роки війни та шукають способи впливу на лінію фронту, враховуючи складність ситуації.

  • 15 січня повідомлялось, що Путін на будь-яких переговорах із Трампом вимагатиме, аби Київ розірвав військові звʼязки з НАТО, а також визнання контролю РФ над майже 20% української території з анексованим Кримом.
  • Радники майбутнього президента США Дональда Трампа розробляють стратегію санкцій проти Москви, аби сприяти укладенню дипломатичної угоди між Росією та Україною в "найближчі місяці".
Теги:
Новини
Росія
Володимир Путін
Афганістан
Джо Байден
мобілізація
санкції проти Росії
Війна з Росією
Дональд Трамп
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Світ про Україну
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