У Трампа розробляють стратегію санкцій проти РФ, аби сприяти угоді між Києвом і Москвою, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на співрозмовників.

За словами джерел, команда Трампа розглядає два підходи в межах стратегії.

Перший із них використовуватимуть, якщо адміністрація нового президента вважатиме, що закінчення війни в Україні близько. Цей підхід передбачає деякі заходи на користь санкціонованих виробників нафти РФ, які могли б допомогти укласти мирну угоду. Інший варіант ґрунтуватиметься на санкціях, аби посилити тиск.

За словами співрозмовників інформаційного агентства, плани команди Трампа перебувають на різних стадіях, проте у висновку залежатимуть від майбутнього президента.

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Зокрема, у матеріалі нагадують: Трамп минулого тижня заявив, що готується зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним - це "підвищує перспективу потенційних короткострокових переговорів щодо припинення війни".

Зазначено, що в дискусіях стосовно стратегії санкцій беруть участь деякі з кандидатів до кабінету Трампа й ексчиновники з санкцій у його першій адміністрації. Опитуються також кілька консервативно налаштованих аналітичних центрів.

За словами джерел, агресивніша політика команди Трампа щодо Росії може стати наслідком ширшого застосування вторинних санкцій щодо торгівлі нафтою, караючи і європейських вантажовідправників, і азіатських покупців, зокрема - компанії в Китаї та Індії.

"Інший можливий підхід: наполягання на більш жорстких втручаннях у прохід танкерів, які перевозять російську нафту через життєво важливі данські та турецькі протоки", - додає Bloomberg.