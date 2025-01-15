Путін на переговорах з Трампом вимагатиме розірвати звʼязки України з НАТО та визнати окуповані території російськими - Bloomberg
Російський диктатор Володимир Путін на будь-яких переговорах із майбутнім президентом США Дональдом Трампом вимагатиме аби Київ розірвав військові звʼязки з НАТО, а також - визнання контролю РФ над майже 20% української території з анексованим Кримом
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
За словами співрозмовників інформагентства, позиція Кремля передбачає, що країни НАТО можуть постачати Україні зброю, згідно з двосторонніми угодами про безпеку. Однак вона не має використовуватися проти РФ або задля відвоювання тимчасово окупованих територій.
Також Путін вимагатиме розірвання військових звʼязків Північноатлантичного альянсу з Києвом, і щоб Україна стала нейтральною державою з обмеженою чисельністю армії.
Водночас Кремль ставитиме умову, аби майже 20% території України разом з Кримським півостровом визнали російськими. Але джерела додають, що Москва відкрита до "деяких територіальних обмінів".
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"Позиція російського лідера також кидає виклик заявленому бажанню Трампа закінчити конфлікт (війну в Україні, - ред.) якомога швидше, і може бути розроблена для того, щоб дати Москві свободу для переговорів. Тим часом російські здобутки на сході України були повільними і мали високу ціну", - пише Bloomberg.
- Раніше Трамп, який має вступити на посаду 20 січня, заявив, що підготовка його зустрічі з Путіним уже триває. "Ми повинні покінчити з цією війною", - додав обраний президент США.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін спробує підіграти Дональду Трампу, повторивши з ним точно такий військово-політичний трюк, до якого він вдався 2019 року.
- 13 січня прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що немає "жодної предметної підготовки" стосовно зустрічі Путіна з Трампом, коментуючи пропозиції Сербії та Швейцарії організувати це на своїх територіях.
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