Путін на переговорах з Трампом вимагатиме розірвати звʼязки України з НАТО та визнати окуповані території російськими - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників інформагентства, позиція Кремля передбачає, що країни НАТО можуть постачати Україні зброю, згідно з двосторонніми угодами про безпеку. Однак вона не має використовуватися проти РФ або задля відвоювання тимчасово окупованих територій.

Також Путін вимагатиме розірвання військових звʼязків Північноатлантичного альянсу з Києвом, і щоб Україна стала нейтральною державою з обмеженою чисельністю армії.

Водночас Кремль ставитиме умову, аби майже 20% території України разом з Кримським півостровом визнали російськими. Але джерела додають, що Москва відкрита до "деяких територіальних обмінів".

Читайте також: "Пропозиції Трампа повністю вписуються у підхід Путіна": експосол України Шамшур про можливу зустріч очільників США та РФ

"Позиція російського лідера також кидає виклик заявленому бажанню Трампа закінчити конфлікт (війну в Україні, - ред.) якомога швидше, і може бути розроблена для того, щоб дати Москві свободу для переговорів. Тим часом російські здобутки на сході України були повільними і мали високу ціну", - пише Bloomberg.