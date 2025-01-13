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"Жодної предметної підготовки": Пєсков щодо пропозицій Сербії та Швейцарії прийняти зустріч Трампа з Путіним

Дар'я Куркіна
13 січня, 2025 понедiлок
14:03
Світ Дмитро Пєсков

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що немає "жодної предметної підготовки" стосовно зустрічі Володимира Путіна з майбутнім президентом США Дональдом Трампом, коментуючи пропозиції Сербії та Швейцарії організувати це на своїх територіях

Зміст

Про це пише російська служба BBC.

"Багато країн пропонують свої послуги як місця, де гіпотетично можна провести контакти, але поки що про це говорити передчасно, поки що ніякої предметної підготовки немає", - сказав Пєсков.

У команді Трампа стверджували, що підготовка до зустрічі майбутнього глави Білого дому з очільником Кремля розпочалась. Натомість Пєсков висловився: "конкретики, як і раніше, ніякої немає", "виходимо з обопільної готовності до зустрічі".

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін спробує підіграти Дональду Трампу, повторивши з ним точно такий військово-політичний трюк, до якого він вдався 2019 року.
  • Згодом у Швейцарії оголосили, що готові організувати на своїй території зустріч Трампа з Путіним.
  • 12 січня лідер Сербії Александар Вучич офіційно запропонував свою країну для проведення зустрічі обраного президента США Дональда Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним.
     
Теги:
Новини
Росія
Володимир Путін
Швейцарія
Дмитро Пєсков
Сербія
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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