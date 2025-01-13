"Жодної предметної підготовки": Пєсков щодо пропозицій Сербії та Швейцарії прийняти зустріч Трампа з Путіним

Про це пише російська служба BBC.

"Багато країн пропонують свої послуги як місця, де гіпотетично можна провести контакти, але поки що про це говорити передчасно, поки що ніякої предметної підготовки немає", - сказав Пєсков.

У команді Трампа стверджували, що підготовка до зустрічі майбутнього глави Білого дому з очільником Кремля розпочалась. Натомість Пєсков висловився: "конкретики, як і раніше, ніякої немає", "виходимо з обопільної готовності до зустрічі".