Угода з Британією: нова фінансова допомога та відправка миротворців в Україну - що відомо. Колонка Сергія Згурця

Угода про 100-річне партнерство

Британія системно підтримує нашу оборонну спроможність, надаючи ракети Storm Shadow, системи протиповітряної оборони, безпілотні комплекси та морські безпілотники. Під час візиту Стармер разом із президентом Володимиром Зеленським підписали 100-річну угоду про партнерство, яка стане основою для подальшої співпраці. У рамках цієї угоди прем'єр-міністр Британії оголосив про нові проєкти. По-перше, буде надано фінансову допомогу в розмірі 6 млрд євро на рік з використанням відсотків від заморожених російських фінансових активів. По-друге, Україна отримає новий інноваційний комплекс протиповітряної оборони ближньої дії. Два таких комплекси вже були тестовані у вересні, а цього року буде поставлено 15 систем. Комплекс розміром з морський контейнер оснащений ракетами "повітря - повітря", тобто може використовувати українські ракети. Ймовірно, йдеться про Р-73, які вже показали ефективність у знищенні російських гелікоптерів Мі-8.

Ще один напрямок військової допомоги - передача значної кількості стволів до гармат. Британія вже постачала AS-90і L119 - самохідні гаубиці калібру 155 мм і легкі гаубиці калібру 105 мм. Тепер буде надано стволи для заміни зношених. Це суттєва підтримка нашої артилерії на полі бою.

Відправка французьких і британських миротворців в Україну

Цей візит збігся з низкою публікацій європейських ЗМІ, де обговорювали можливу участь французьких і британських військових як миротворців в Україні. На зустрічі у форматі "Рамштайн" президент Зеленський зазначив, що розгортання іноземних контингентів є важливим інструментом для примусу Росії до миру. Ймовірно, це питання Зеленський обговорював із прем'єр-міністром Британії. The Guardian пише, що три сценарії можливої участі іноземних військових у таких місіях - спостереження за буферною зоною, розміщення військових навколо Києва та навчання й підтримка ППО на заході України.

Однак всі ці версії є журналістським баченням розвитку ситуації. Головна проблема полягає в тому, що це можливо лише в разі досягнення мирної угоди між Києвом і Москвою. Наразі головний і найбільш реалістичний варіант для Європи - забезпечити максимальну підтримку України зброєю і розвивати свою оборонну промисловість. Європа без української армії не зможе стримати російську агресію.

Президент Зеленський під час візиту до Польщі наголосив на важливості стримування противника. Це найбільш важливе завдання для наших Збройних Сил. Ми маємо зробити низку заходів, пов'язаних зі зміною штабних структур та підходів до навчання управління військами. Західні країни нам у цьому не сильно допоможуть. Це наша домашня робота, яку ми повинні виконати швидко й ефективно.

Український ОПК

Володимир Зеленський зазначив, що цього року 34% потреб української армії забезпечуються завдяки роботі наших оборонних підприємств. Решта забезпечується європейськими та американськими компаніями, і 34% - надзвичайно високий показник. Важливо врахувати деякі деталі. Не всі аспекти можна компенсувати нашою оборонною промисловістю, але є зразки озброєння, які дійсно конкурентні та ефективні на полі бою. Наприклад, розвідувальні комплекси від компанії "Атлон Авіа" – комплекси коригування вогню артилерії Фурія А1-СМ у різних версіях.

Артем В'юнник, директор компанії "Атлон Авіа" розповів про трансформацію комплексу. Адже динаміка бойових дій змінюється швидко, і жоден виробник не може зупинятися, а повинен постійно розвивати свій виріб. Змінюється також філософія виробництва та розробок. Провідні компанії, які працюють у цій галузі, відчувають необхідність прогнозувати виклики майбутнього та діяти проактивно.

"Комплекс "Фурія" також розвивається. Змінюється його наповнення та зовнішність. Ми на фінальному етапі введення нового планеру, який забезпечить більший час польоту та радіус дії, а також дозволить встановлювати більш потужне та різноманітне корисне навантаження. В майбутньому ми очікуємо впровадження нових технологій, штучного інтелекту та максимальної роботизації комплексів", - розповів В'юнник.

Аби реалізувати ці задумки, потрібне стабільне фінансування, замовлення та розрахунки за поставлені комплекси. Компанія співпрацює з усіма замовниками, включаючи Держспецзв'язку, Агентство оборонних закупівель та Департамент Міністерства оборони, і робота досить ефективна в межах існуючого оборонного планування. Але трирічних контрактів немає, каже директор компанії "Атлон Авіа".

"Більше того, в цьому році Міністерство оборони не розрахувалось за поставлену продукцію наприкінці року. Сподіваюся, що це просто технічна затримка, але такого не було впродовж 10 років. Коли є бачення майбутнього і прогнозування, бізнес вкладає більше грошей у розвиток. Йдеться не тільки про розробки, але й про вдосконалення виробничих потужностей. Рівень свідомості користувачів, замовників і самого ринку вже на абсолютно іншому рівні. Щоб залишатися прогресивною компанією, треба відповідати за всіма напрямками: матеріально-технічна база, філософія виробництва, управління людським капіталом тощо. Існують певні запити щодо спроможностей на 2025, 2026 і навіть 2027 рік, але такі запити ми регулярно отримуємо від тієї ж Агенції оборонних закупівель, і вони ніколи не перетворюються на серйозні контракти. Так, ми маємо низку поставок для Агентства оборонних закупівель, але це лише відсотки від наших реальних спроможностей. Наша компанія фактично завантажена тільки на перші три місяці поточного року, з яких перший вже минув. Наразі невідомо, що робити далі і в яких обсягах постачати. Генеральний штаб сформував велику потребу, не тільки по наших виробах. Це реакція на завдання, поставлені президентом. Але процес формування бюджету і планування закупівель дуже складний. Ми очікуємо конкретику найближчим часом", - розповів В'юнник.

За його словами, сьогодні знищувати інститут військових представництв не дуже гарна ідея. Проблеми з мінами були локальні, і це дивний спосіб розв'язання проблеми - знищення всіх представництв. Ми рухаємося в бік державного гарантування якості та європейських процедур, але зміна підходів під час війни може сильно ускладнити процеси. Наприклад, можуть бути зупинені типові випробування виробів, які прийняті на озброєння. Якщо військові представництва зникнуть без прийняття правильних рішень, як далі рухатись, ми не зможемо вводити суттєві поліпшення в складі виробу. Потрібно зважено до цього відноситися, вважає В'юнник.