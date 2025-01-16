До Києва прибув прем'єр Британії Стармер, - ЗМІ
У четвер, 16 січня, до столиці України з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Про це повідомляє The Guardian.
Зазначається, що під час свого візиту Стармер планує провести зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським. Прем'єр також заявив про "тісніше, ніж будь-коли" партнерство з Україною.
Очікується, що посадовці підпишуть угоду про партнерство, яка поглибить існуючі оборонні відносини, а також Британія запропонує подальшу військову допомогу Україні на тлі побоювань, що США можуть почати згортати свою підтримку.
Видання пише, що Стармер також обговорить, які гарантії безпеки Велика Британія може запропонувати Києву, включно з можливістю входження британських військ до складу післявоєнних миротворчих сил.
- 10 січня повідомлялося, що Кір Стармер планує відвідати Київ найближчими тижнями, щоб обговорити можливість розгортання міжнародних миротворчих сил в Україні після завершення бойових дій.
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