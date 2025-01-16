До Києва прибув прем'єр Британії Стармер, - ЗМІ

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що під час свого візиту Стармер планує провести зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським. Прем'єр також заявив про "тісніше, ніж будь-коли" партнерство з Україною.

Очікується, що посадовці підпишуть угоду про партнерство, яка поглибить існуючі оборонні відносини, а також Британія запропонує подальшу військову допомогу Україні на тлі побоювань, що США можуть почати згортати свою підтримку.

Видання пише, що Стармер також обговорить, які гарантії безпеки Велика Британія може запропонувати Києву, включно з можливістю входження британських військ до складу післявоєнних миротворчих сил.