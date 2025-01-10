Прем'єр Британії Стармер анонсував поїздку до Києва найближчими тижнями

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з повідомленням, Стармер планує відвідати Київ найближчими тижнями, оскільки Європа посилює підготовку до повернення новообраного президента США Дональда Трампа в Білий дім

У виданні зазначили, що це буде його перша поїздка до України з моменту вступу на посаду півроку тому.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про візит Стармера після переговорів з союзниками на авіабазі Рамштайн у Німеччині, однак точний термін виїзду поки невідомий.

Зеленський зазначив, що ініціатива впровадження миротворчих сил була запропонована французьким президентом Емманюелем Макроном.

"Ця ініціатива була започаткована Емманюелем Макроном. Британці дивляться на це позитивно, але я детально поговорю про це з прем'єр-міністром на нашій зустрічі, вона відбудеться, - заявив Зеленський. - Він відвідає Україну, у нього буде візит в Україну, і ми поговоримо".

Цього тижня Макрон та Стармер також зустрілися на вечері в урядовій резиденції в Чекерсі. Згідно з інформацією офісу Стармера, вони "підтвердили свою непохитну підтримку" України та обговорили важливість забезпечення того, щоб країна була "в якомога сильнішій позиції у 2025 році".