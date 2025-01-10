Шість країн виділять військову допомогу Україні: Умєров звітував про результати 25-го "Рамштайну"

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Провели одну з найважливіших зустрічей у форматі "Рамштайн", яка стала черговим етапом у посиленні обороноздатності України. Вдячний США та міністру оборони Ллойду Остіну за лідерство та зусилля, завдяки яким понад 50 країн світу об’єдналися для допомоги Україні у найскладніший момент", - заявив він.

Ключові досягнення 25-го засідання

Умєров звітував про затвердження дорожніх карт розвитку українських Сил оборони до 2027 року, розроблених у рамках 8 Коаліцій спроможностей:

​авіація

ППО

морські спроможності

артилерія

бронетехніка

​ ІТ

дрони

розмінування

"Ми перейшли на новий рівень співпраці: на додаток до закриття нагальних потреб війни будемо також працювати над побудовою довгострокових спроможностей нашої армії", - зазначив міністр.

Результати від партнерів

США оголосили новий пакет допомоги на суму $500 млн, до якого увійдуть ракети для ППО, ракети класу "повітря - повітря" та обладнання для літаків F-16.



Канада виділяє допомогу на 440 млн канадських доларів (понад 305 млн доларів США), включаючи 100 млн на закупівлю української зброї за Данською моделлю.



Велика Британія разом із союзниками по НАТО передасть Україні 30 тис. нових безпілотників на суму 45 млн євро. У проєкті також беруть участь Данія, Нідерланди, Латвія та Швеція.



Норвегія виділила 700 млн норвезьких крон (понад 61,3 млн доларів США) для закупівлі дронів у рамках багатонаціональної ініціативи.



Німеччина у 2025 році передасть 6 систем ППО IRIS-T та найближчим часом надасть 50 ракет-перехоплювачів до цих систем.



Ісландія профінансує виробництво української зброї в рамках "данської моделі" на суму 2 млн євро.

Військова стратегія на 2025 рік

Умєров поінформував, що під час зустрічі Україна представила стратегію, яка базується на чотирьох ключових пріоритетах:

стабілізація лінії фронту

зміцнення обороноздатності України

посилення захисту неба та морських шляхів

асиметрична відповідь на спроби агресора досягти переваги через масштаб.

Двосторонні переговори

У межах засідання Умєров провів зустрічі з колегами зі США, Норвегії, Італії та Нідерландів. Міністри обговорили плани щодо підтримки на 2025 рік та забезпечення виконання вже анонсованих пакетів допомоги.



Під час розмови з нідерландським колегою Рубеном Брекельмансом йшлося про інвестиції у спільні оборонні проєкти, зокрема виробництво далекобійних дронів, зазначив міністр оборони України. Також порушили тему використання доходів від заморожених російських активів на розвиток підприємств, що виготовляють запчастини для дронів.

За словами очільника Міноборони України, за майже три роки повномасштабної війни учасники "Рамштайну" задекларували понад $145 млрд безпекової допомоги Україні. Він назвав це "результатом справжньої єдності вільного світу".



"Спільно з партнерами ми будуємо сильну оборону України, яка наближає нашу перемогу та справедливий мир", - наголосив Рустем Умєров.