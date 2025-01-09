"Попереду велика робота": Умєров зустрівся з Остіном перед засіданням у форматі "Рамштайн"

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

За словами Умєрова, він розпочав роботу у черговому засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Український голова Міноборони уже встиг зустрітися із міністром оборони США Ллойдом Остіном.

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"Сьогодні лідери коаліцій затверджують "дорожні карти" за кожним із восьми напрямків співпраці, які зафіксують стратегічні цілі та ключові потреби у військовій допомозі щонайменше до кінця 2027 року", - йдеться у дописі.

Зазначається, що документи, розроблені й погоджені спільно Україною та партнерами, стануть основою для підтримки та виділення допомоги за такими напрямками як ППО, артилерія, бронетехніка, дрони, повітряні сили, морська безпека та інші важливі сфери.

"Попереду велика робота", - додав Умєров.