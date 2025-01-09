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"Попереду велика робота": Умєров зустрівся з Остіном перед засіданням у форматі "Рамштайн"

Катерина Єсікова
9 січня, 2025 четвер
10:11
Війна з Росією Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із головою Пентагону Ллойдом Остіном, під час якої вони обговорили підготовку до засідання "Рамштайн" та ключові напрями співпраці

Зміст

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

За словами Умєрова, він розпочав роботу у черговому засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Український голова Міноборони уже встиг зустрітися із міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Ллойд Остін

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"Сьогодні лідери коаліцій затверджують "дорожні карти" за кожним із восьми напрямків співпраці, які зафіксують стратегічні цілі та ключові потреби у військовій допомозі щонайменше до кінця 2027 року", - йдеться у дописі.

Зазначається, що документи, розроблені й погоджені спільно Україною та партнерами, стануть основою для підтримки та виділення допомоги за такими напрямками як ППО, артилерія, бронетехніка, дрони, повітряні сили, морська безпека та інші важливі сфери.

"Попереду велика робота", - додав Умєров.

  • Раніше медіа з посиланням на ВПС США інформували, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться в Німеччині 9 січня.
  • 4 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні говоритимуть, зокрема, про захист українського неба від російських ракет і КАБів.
  • 7 січня пресслужба Пентагону повідомила, що на зустрічі обговорять потреби України на полі бою та довгострокові потреби в обороні й координацію, яка здійснюється через коаліції сил і засобів. 
Теги:
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Рустем Умєров
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