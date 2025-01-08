Чи буде "Рамштайн" 9 січня останнім та про що говоритимуть. Пояснюємо

Еспресо розповість про формат "Рамштайн", що будуть обговорювати 9 січня, та чому ця зустріч може стати останньою.

Що таке зустріч у форматі "Рамштайн"

Формат "Рамштайн" виник у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Для координації допомоги Києву необхідна була єдина платформа, яка об’єднувала б військові зусилля країн-союзників. Ініціатором створення такої групи став міністр оборони США Ллойд Остін.

Платформа отримала назву на честь американської авіабази у Німеччині, де 26 квітня 2022 року відбулася перша зустріч, і відразу зарекомендувала себе як ефективний механізм консолідації зусиль для допомоги Україні. Відтоді ці зустрічі проходили регулярно, зазвичай раз на місяць, і стали важливою частиною міжнародної підтримки України. Адже міністри оборони та представники понад 50 країн регулярно обговорювали військову, технічну та логістичну підтримку України, спрямовану на зміцнення її обороноздатності.

Завдяки зустрічам у форматі "Рамштайн" Україна отримала широкий спектр озброєнь, які значно посилили її обороноздатність. Серед ключових постачань: системи протиповітряної оборони NASAMS, IRIS-T, Patriot; танки Leopard 2, Challenger 2 та Abrams; артилерійські системи HIMARS, M777 та гаубиці калібру 155 мм. Крім цього мова йде про сучасні бойові дрони та засоби електронної боротьби, а також винищувачі F-16.

Ці зустрічі дозволили Україні не лише стабільно поповнювати арсенал у війні з російським агресором, але й підготувати тисячі воїнів за кордоном. Країни-партнери запровадили численні програми для навчання українських військових на території ЄС та США. Це стосувалося як роботи з новітнім озброєнням, так і підвищення рівня тактичної підготовки.

Крім цього формат "Рамштайн" сприяв налагодженню логістичних ланцюжків для постачання боєприпасів, запчастин та ремонту військової техніки. Учасники також обговорювали створення ремонтних баз у сусідніх з Україною країнах.

Загалом за ці майже три роки Контактна група з питань оборони України сприяла не лише зміцненню обороноздатності України, але й відіграла важливу роль у стримуванні російської агресії на глобальному рівні. Адже об’єднує країни навколо спільної мети – захисту міжнародного права та досягнення стабільного миру в Україні.

Яка головна тема зустрічі 9 січня

Зустріч, яка відбудеться 9 січня – декілька місяців відкладалася. Адже мала статись ще 12 жовтня минулого року за участі президента Джо Байдена та інших лідерів держав. Однак тоді її довелося перенести, бо американські високопосадовці були зайняті найпотужнішим за останні сто років ураганом "Мілтон", що вразив східне узбережжя США. До того ж тривала підготовка до президентських виборів.

Тоді головною темою мало бути представлення деталей Плану перемоги Володимира Зеленського, однак цього не сталося. Тому президент України здійснив тур європейськими столицями, щоб обговорити з лідерами континенту його ідеї завершення війни.

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Здавалося, що від того часу минулого всього три місяці, однак за цей час багато чого сталося. Насамперед – це перемога на виборах у США республіканця Дональда Трампа, який хоче чимшвидше посадити за стіл переговорів Україну та Росію. Тобто має іншу стратегію, ніж адміністрація Байдена, відповідно, зустріч 9 січня може бути останньою в такому форматі.

Як повідомив президент Зеленський, 9 січня обговорять посилення системи протиповітряної оборони України.

"Десятки країн-партнерів, і серед них є ті, хто може збільшити нашу спроможність не тільки в захисті від ракет, але й у захисті від керованих бомб, від російської авіації. Будемо про це з ними говорити, будемо переконувати. Життя потребує захисту тут і зараз в Україні, і системи ППО мають для цього працювати", - відзначив Володимир Зеленський.

У міністерстві оборони США розповіли, що мета участі Ллойда Остіна у майбутній зустрічі "Рамштайн" — "підтвердити незмінну прихильність США Україні разом з міністрами оборони та військовими лідерами з усього світу".

"Держсекретар Остін зосередиться на наданні практичної та скоординованої підтримки, яка зміцнить здатність України захищати себе сьогодні та стримувати агресію в майбутньому", — сказала прессекретарка Пентагону.

В агентстві АР написали, що у день "Рамштайну", тобто 9 січня, адміністрація Джо Байдена має намір оголосити про останній свій пакет військової допомоги Україні. Точної вартості нового пакета допомоги поки немає, але відомо, що він буде "значним", ймовірно, більше мільярда доларів.

Раніше радник Білого дому Джон Кірбі повідомив, що це буде остання зустріч "Рамштайн" за каденції Джо Байдена. Тобто ця зустріч стане підсумковою для адміністрації Байдена, відповідно, багато розмов буде про досягнення та важливість збереження контактної групи, однак, імовірно, вже в іншому форматі. Тому будуть також обговорювати нові механізми роботи.

Як з приходом Трампа "Рамштайн", імовірно, замінять на NSATU

Про те, що НАТО може перейняти координацію "Рамштайну" на себе почали говорити ще весною минулого року. З обранням Дональда Трампа президентом США виникли реальні побоювання щодо можливого скорочення американської підтримки України.

Як відзначає Reuters, у відповідь на це НАТО вже частково перебрало на себе координацію військової допомоги Україні, яку раніше здійснювали Сполучені Штати. Цей крок спрямований на забезпечення стабільності підтримки України та захист механізму допомоги від можливих політичних змін у США.

Для реалізації нової координаційної ролі НАТО створено місію "Сприяння безпеці та підготовка НАТО для України" (NSATU). Штаб-квартира місії розташована на американській базі Клей Баракс у німецькому місті Вісбаден. Наразі загальна чисельність персоналу NSATU становить близько 700 осіб, включаючи військових, розміщених у штабі НАТО SHAPE у Бельгії та в логістичних центрах у Польщі та Румунії.

"Робота NSATU покликана поставити Україну в позицію сили, поставити НАТО в позицію сили, щоб забезпечити безпеку та процвітання людей як у Європі, так і в Північній Америці", – сказав верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі.

А міністр МЗС Андрій Сибіга, відповідаючи на питання переходу координації у форматі "Рамштайн" до НАТО, відзначив, що "це процеси невіддільні, пов'язані з подальшим просуванням України на шляху до членства в НАТО, до реалізації наших євроатлантичних прагнень".

Загалом кажучи, передача координації військової допомоги від США до НАТО має на меті забезпечити безперервність підтримки України, попри політичні зміни у Вашингтоні. Однак, враховуючи панівну роль США в Альянсі та їхній внесок у постачання озброєнь, рішення адміністрації Трампа можуть суттєво вплинути на обсяги майбутньої допомоги. Тому, хоча НАТО й перебирає на себе всю координацію, збереження рівня підтримки України значною мірою залежатиме від позиції нової американської адміністрації.

Та у Politico зауважують, що поки досі незрозуміло, чи Трамп, який неодноразово заявляв, що швидко закінчить війну після вступу на посаду, продовжить участь США у форматі "Рамштайн", чи одразу згорне.

Варто не забувати, що Дональд Трамп дотримується непередбачуваної політики. Тому його голосні заяви про можливе припинення допомоги Україні та навіть вихід США з НАТО насправді служать політичним інструментом для досягнення певних цілей. Відповідно, не виключено, що Трамп може навіть повернутися до формату "Рамштайн". Все залежатиме від переговорів, які він хоче ініціювати між Києвом та Москвою. Адже, якщо росіяни не готові будуть йти на компроміси, Трамп буде зацікавлений, щоб максимально посилити Україну.

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