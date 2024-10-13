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Чи зможе Україна переконати союзників прийняти План перемоги після перенесення "Рамштайну". Пояснюємо

Юрій Мартинович
13 жовтня, 2024 неділя
17:22
Пояснюємо Рамштайн

Головною темою цього тижня мало стати засідання у форматі "Рамштайн". Однак через форс-мажор його перенесли. Тим часом росіяни продовжують просуватися на Донбасі, а до виборів президента США все менше часу. Все це не сприяє просуванню Плану перемоги, ініціативи, яку всім лідерам особисто представляє президент України

Зміст

Еспресо розповість, як виник формат "Рамштайну", чому крайню зустріч перенесли, та чи може Україна розраховувати на успіх свого "плану перемоги".

Що таке зустрічі у форматі "Рамштайн" і чому вона важлива

Рамштайн 3

Фото: reuters

 

Засідання у форматі "Рамштайн" є регулярними зустрічами міжнародної коаліції, спрямованими на військову підтримку України під час війни з Росією. Цей формат виник у відповідь на повномасштабне російське вторгнення 24 лютого 2022 року, коли стало очевидно, що Україна потребує системної та масштабної військової допомоги, щоб протистояти агресору.

Перше засідання відбулося 26 квітня 2022 року на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, звідки й виникла назва формату. Ініціатором був міністр оборони США Ллойд Остін, який зібрав представників понад 40 країн для обговорення військової допомоги Україні. На наступних засіданнях кількість країн зросла до понад 50 держав.

Наразі відбулося вже 16 таких зустрічей.

Мета всіх цих зустрічей одна й та ж — координація міжнародної підтримки України, надання нових видів озброєння, технічної й фінансової допомоги у розбудові ЗСУ та розробка стратегічних планів, спрямованих на посилення обороноздатності України.

Завдяки засіданням у форматі "Рамштайн" Україна отримала велику кількість різноманітної західної зброї та військової техніки, яка суттєво вплинула на перебіг бойових дій.

Основні типи озброєння, які були передані Україні завдяки цим засіданням:

Системи ППО: Постачання передових систем протиповітряної оборони, таких як Patriot, NASAMS та IRIS-T, що дозволило значно підвищити захист українських міст від російських ракет та дронів.

Артилерія та РСЗВ: Україна отримала важкі артилерійські системи калібру 155 мм, зокрема гаубиці М777, а також системи реактивного залпового вогню HIMARS і M270, які були особливо важливими восени 2022 року, коли ЗСУ змогли звільнити Харківщину та Херсон.

Бронетехніка: Серед поставок були танки Leopard 2, Challenger 2, Abrams, а також бойові машини піхоти Bradley та Marder.

Безпілотники, дрони, ракети: Поставка безпілотників від різних країн значно посилила сприятливість української армії вести розвідку та завдавати удари по цілях противника. Також поставки далекобійних ракет, як Storm Shadow та ATACMS значно розширили діапазон ударів української армії.

Бойова авіація: Довгоочікуване оголошення про навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та поступова передача цих літаків з Нідерландів, Данії й інших союзників України була ще одним досягненням засідань у форматі "Рамштайн".

Чому перенесли крайнє засідання 

Володимир Зеленський та Джо Байден

Фото: reuters

 

Крайнє засідання у форматі "Рамштайн", яке було заплановано на 12 жовтня, довелося перенести через найпотужніший за останні сто років ураган "Мілтон", що вразив східне узбережжя США. Тому значна частина американських урядовців і військових представників, відповідальних за організацію та участь у зустрічі, була залучена до подолання наслідків стихійного лиха.

Спершу, 8 жовтня, про це повідомив президент Байден, який мав взяти участь і запросив десятки лідерів країн, а вже 9 жовтня засідання офіційно скасували й перенесли на невизначений термін.  

Варто також зауважити, що залишилося менше місяця до президентських виборів у США. Шанси на успіх лідера республіканців Дональда Трампа та лідерки демократів Камали Гарріс є рівними. Тому президент США Джо Байден та його віцепрезидент Камала Гарріс, розуміючи, що їхня відсутність у країні в час стихійного лиха використають опоненти у своїй передвиборчій кампанії, залишилися та зосередилися на наслідках урагану.

Українські офіційні особи з розумінням поставилися ​​до перенесення засідання. Посадовці також зазначили, що очікують на нову дату зустрічі й сподіваються на продовження перемовин щодо Плану перемоги, який раніше у США представив президент Володимир Зеленський.

Деякі іноземні ЗМІ побачили в цьому провал для України. Наприклад, у The New York Times відзначили, що тепер незрозуміло, коли відбудеться український саміт і чи візьмуть участь у ньому ті ж високопоставлені делегації.

"Для України сам час відкладення є невдачею, оскільки Зеленський поспішав заручитися підтримкою свого плану напередодні виборів президента США наступного місяця", - написали у виданні.

Однак представники США та НАТО запевнили, що перенесення засідання не вплине на рівень підтримки України. У Пентагоні підкреслили, що країни-союзники продовжують координувати зусилля для забезпечення України всім необхідним для її захисту.

Варто розуміти, що формат "Рамштайн" функціонує в постійному режимі, а учасники обговорюють головні питання через спеціальні робочі групи та дипломатичні канали.

Та Володимир Зеленський вирішив не гаяти часу і провів європейське турне, коли за два дві алярмом відвідав Лондон, Париж, Рим і Берлін, де представив деталі Плану перемоги України.

Очікувалося, що в ході зустрічі у форматі "Рамштайн" буде також проговорено актуальні запити щодо забезпечення додаткових систем ППО, далекобійних ракет, артилерії та загальної допомоги Україні в підготовці до зимової кампанії.

Однак одним з найважливіших питань все ж мало стати символічне передання координації підтримки України з боку США до НАТО на тлі можливого приходу до влади Дональда Трампа. Адже заяви Трампа про те, що той може перекрити допомогу Україні, щоб змусити Київ примусово сісти за стіл переговорів, примусили перестрахуватися адміністрацію Байдена.

"Не варто шукати в перенесенні засідання зради, оскільки США так само зацікавлені в цій зустрічі. Бо вони, умовно, мають передати кермо управління від очолюваної ними коаліції до НАТО, тобто цієї координаційної ролі. Тому для них було важливо зібрати на рівні керівників держав таку зустріч. Мова лише про форс-мажорний фактор, чому зустріч перенесена", - сказала Радіо Свобода заступниця глави Центру оборонних стратегій Аліна Фролова і додала, що цей захід важливий для Байдена, щоб підсумувати зовнішньополітичний стратегічний курс своєї каденції.

Німецькі журналісти Der Spiegel пишуть, що вже найближчими днями буде оголошено про поїздку Джо Байдена до Німеччини, щоб таки ймовірно провести заплановану зустріч у форматі "Рамштайн".

"Планування візиту високого рівня до Берліна вже триває за лаштунками федерального уряду та органів безпеки. У поточному календарі офіційні зустрічі з федеральним президентом Штайнмаєром і федеральним канцлером Шольцом заплановані на п'ятницю", - кажуть у виданні.

Що таке План перемоги і чому його мають обговорити під час засідання "Рамштайн"

НАТО

Фото: Getty Images

 

Останні кілька тижнів Україна активно просувала так званий План перемоги, який має стати ключовим у завершенні війни з Росією на вигідних для українців умовах. Основні моменти цього плану президент Володимир Зеленський вже презентував адміністрації Байдена, Стармера, Макрона, Мелоні та Шольца. Однак громадськості він буде показаний "найближчими днями", як запевнив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Вже відомо, що головний і перший пункт цього плану – це отримання гарантій безпеки для України, зокрема через інтеграцію до НАТО. Про це заявив сам Зеленський у публічному виступі на саміті "Україна – Південно-Східна Європа". За словами президента України, якщо це буде підтверджено, Росія втратить можливість загрожувати не лише Україні, а й іншим європейським країнам.

Офіційно про решту пунктів не повідомлялося, але різні ЗМІ писали, що інші пункти плану перемоги – це можливість ударів далекобійними західними ракетами вглиб території РФ та надання Україні більшої кількості сучасного озброєння для формування нових бригад.

Раніше у The Times писали, що визначальним у плані перемоги є те, що він комплексний, у ньому всі пункти взаємоповʼязані, тож важливо реалізовувати їх разом, щоб отримати бажаний для України результат. Загалом у плані президента Зеленського наголошується на необхідності сміливих та більш радикальних дій з боку західних союзників до кінця 2024 року, щоб "закінчити війну не пізніше 2025 року", як сказав президент України.

Цей план також розрахований на те, щоб Київ мав сильніші позиції на майбутніх дипломатичних переговорах з Москвою, які є неминучими для закінчення війни. Цим пояснюється і Курська операція ЗСУ. Тобто мати максимально багато факторів (козирів), якими можна б було тиснути на росіян, щоб заставити їх рухатися по "дорожній карті" української Формули миру, яку обговорювали на червневому Глобальному саміті миру та підтримали 90 країн.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак нещодавно заявив, що Україна хоче якнайшвидше отримати фідбек від партнерів щодо плану перемоги. Адже що у Вашингтоні, що у Берліні, досить стримано поставилися до ініціативи президента Зеленського. Крім Угорщини, США та Німеччина були й досі залишаються проти вступу України в НАТО на теперішньому етапі, принаймні про це пишуть західні ЗМІ. Зокрема, у Politico відзначили, що запрошення до Альянсу для України зараз виглядає майже нереальним, так само українським силам, швидше за все, так і не дадуть дозволу бити далекобійними іноземними ракетами по території РФ через побоювання про ескалацію.

Натомість на думку західних експертів, іноземні союзники готові залучити ще більше інвестицій в розвиток української оборонної промисловості, щоб таким чином "зробити Україну арсеналом демократії". Тоді Київ не був би настільки залежним від партнерів та виборів. Такі оборонні компанії, як Rheinmetall, Nammo, Saab, Baykar Makina вже домовилися про певну форму локальних програм виробництва артилерії, бронетехніки та безпілотників. Цілий ряд країн готові долучитися до ринку українського ОПК. 

Однак є одне суттєва але. Це ситуація на полі бою. Російська армія за 2024 рік окупувала близько 2 тис. кв. км території України, лише у серпні війська РФ захопили 477 кв.км української території, що є найбільшим місячним приростом Москви з жовтня 2022 року.

Українські війська вже змушені були відступити з Вугледара, а просування поблизу Покровська є щоденними, тому існує реальна загроза втрати цього ключового міста, яке важливе як для української економіки (необхідне для сталеварної промисловості), так і для стратегії втримання Донеччини. Також росіяни активізували свої сили на Курщині, де мали часткові успіхи, та на Харківщині й Запоріжжі.

Тобто постає питання, чи не станеться колапсу в українській обороні, якщо якась з частин цієї оборони може обвалитися і росіяни матимуть дуже швидке просування вглиб. Відповідно, важливим фактором також є час та погода. Бо з наближенням зими, росіяни змушені будуть призупинити свої дії, однак до того часу Україна може втратити ще території.

Такі песимістичні сценарії породили кулуарні розмови про те, що Україна нібито готова проміняти захоплені росіянами території в обмін на мир й гарантії безпеки, які можуть включати німецький сценарій. Свого часу західна частина Німеччини, розділена після Другої світової, увійшла в НАТО, а східна, яка була під окупацією СРСР, чекала краху радянської влади. Про це писала італійська газета Corriere della Sera. А у Financial Times відзначили, що суверенітет РФ над окупованими територіями не буде визнаватися де-юре, але він був би де-факто. Forbes ще більше розвинув цю думку і припустив, що такий сценарій може навіть призвести до держперевороту в Україні.

Однак в Офісі президента швидко запевнили, що ця інформація не відповідає дійсності й ніхто не буде міняти території задля миру з агресором.

"У нас є Формула миру, там абсолютно чітко вказано те, як Україна бачить справедливий мир, і саме на такій основі тривають перемовини з партнерами щодо посилення позицій України", – сказав українським журналістам радник Зеленського Дмитро Литвин.

У будь-якому разі, диму без вогню не буває. У Bloomberg писали, що за словами іноземних дипломатів, все ж президент Зеленський шукає "більш гнучкий" підхід для завершення війни. Тому можуть обговорюватися різні варіанти. Однак, зрештою, які пропозиції знайдуть відгук серед усіх союзників України та спрацюють, швидше за все, покаже листопад. Тоді нарешті буде відомо, хто стане новим президентом США і на що саме Україна зможе розраховувати в майбутньому у цій екзистенційній війні з Росією.

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