У Держдепі США пояснили, чому не визнають Росію державою-спонсором тероризму
Речник Державного департаменту Метью Міллер заявив, що США вважають, що запровадження масштабних санкцій проти Росії є ефективнішим, ніж визнання країни спонсором тероризму
Про це він заявив під час брифінгу.
"Ми не вважаємо, що статус держави-спонсора тероризму є найефективнішим способом для досягнення наявних політичних цілей, коли говоримо про Росію», - сказав Міллер.
Він зазначив, що якщо РФ визнають державою-спонсором тероризму, це обмежить діяльність міжнародних гуманітарних організацій та створить інші наслідки, які можуть вплинути на здатність працювати в регіоні. Водночас, за його словами, кількість запроваджених санкцій проти Росії вже має практичні наслідки. Як приклад, речник вказав, що танкери з російською нафтою почали зупинятися по усьому світу після введення обмежень для енергетичного сектору РФ .
"Це лише наслідки останнього пакету. Якщо ж подивитися на загальний комбінований режим рестрикцій, який ми запровадили – включно із санкціями та експортним контролем – ми визначили, що це матиме більший вплив, ніж статус держави-спонсора тероризму", - додав Міллер.
- Міністерство фінансів США 15 січня оголосило про санкції проти суб'єктів з Китаю, які співпрацюють з Росією з метою ухилення Москви від обмежень, фінансової установи в Киргизстані, двох дочірніх компаній Росатому й підприємства "Запорізька АЕС".
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