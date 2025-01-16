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У Держдепі США пояснили, чому не визнають Росію державою-спонсором тероризму

Ольга Бабишена
16 січня, 2025 четвер
03:26
Світ Держдепартамент США

Речник Державного департаменту Метью Міллер заявив, що США вважають, що запровадження масштабних санкцій проти Росії є ефективнішим, ніж визнання країни спонсором тероризму

Зміст

Про це він заявив під час брифінгу. 

"Ми не вважаємо, що статус держави-спонсора тероризму є найефективнішим способом для досягнення наявних політичних цілей, коли говоримо про Росію», - сказав Міллер. 

Він зазначив, що якщо РФ визнають державою-спонсором тероризму, це обмежить діяльність міжнародних гуманітарних організацій та створить інші наслідки, які можуть вплинути на здатність працювати в регіоні. Водночас, за його словами, кількість запроваджених санкцій проти Росії вже має практичні наслідки. Як приклад, речник вказав, що танкери з російською нафтою почали зупинятися по усьому світу після введення обмежень для енергетичного сектору РФ . 

"Це лише наслідки останнього пакету. Якщо ж подивитися на загальний комбінований режим рестрикцій, який ми запровадили – включно із санкціями та експортним контролем – ми визначили, що це матиме більший вплив, ніж статус держави-спонсора тероризму", - додав Міллер. 

  • Міністерство фінансів США 15 січня оголосило про санкції проти суб'єктів з Китаю, які співпрацюють з Росією з метою ухилення Москви від обмежень, фінансової установи в Киргизстані, двох дочірніх компаній Росатому й підприємства "Запорізька АЕС".
Теги:
Новини
Росія
Війна з Росією
США
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