У Держдепі США пояснили, чому не визнають Росію державою-спонсором тероризму

Про це він заявив під час брифінгу.

"Ми не вважаємо, що статус держави-спонсора тероризму є найефективнішим способом для досягнення наявних політичних цілей, коли говоримо про Росію», - сказав Міллер.

Він зазначив, що якщо РФ визнають державою-спонсором тероризму, це обмежить діяльність міжнародних гуманітарних організацій та створить інші наслідки, які можуть вплинути на здатність працювати в регіоні. Водночас, за його словами, кількість запроваджених санкцій проти Росії вже має практичні наслідки. Як приклад, речник вказав, що танкери з російською нафтою почали зупинятися по усьому світу після введення обмежень для енергетичного сектору РФ .

"Це лише наслідки останнього пакету. Якщо ж подивитися на загальний комбінований режим рестрикцій, який ми запровадили – включно із санкціями та експортним контролем – ми визначили, що це матиме більший вплив, ніж статус держави-спонсора тероризму", - додав Міллер.