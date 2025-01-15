США запровадили санкції проти структури, яка керує окупованою ЗАЕС, та дочірніх компаній Росатому

Про це йдеться на сайті мінфіну США.

"Ця дія спрямована на схему ухилення від санкцій, встановлену між суб'єктами в Росії та Китайській Народній Республіці для полегшення транскордонних платежів за чутливі товари. Крім того, казначейство встановило фінансову установу з Киргизької Республіки, яка координувала свої дії з російськими посадовцями для реалізації схеми обходу санкцій", - зазначено в заяві.

Держдепартамент Сполучених Штатів наклав санкції на більш як 150 фізичних і юридичних осіб, як компаній оборонної промисловості РФ, так і тих, що підтримують її військово-промислову базу.

Обмеження також охоплюють десятки компаній у різних країнах, які продовжують підтримувати російські зусилля в ухиленні від санкцій Вашингтона, зокрема в Китаї. Підкреслюється, що Пекін "залишається найбільшим постачальником товарів подвійного призначення, чим сприяє ухиленню від санкцій та підтримці військових зусиль Росії".

"Сьогоднішні дії підривають можливості Кремля обійти наші санкції та отримати доступ до товарів, необхідних для створення зброї для війни в Україні", – наголосив заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак поінформував, що обмеження торкнуться майже 100 субʼєктів, причетних до підтримки Росії.

"Наприклад, під санкції потрапили банки, пов’язані з обходом обмежень. Зокрема, серед них Keremet Bank, фінансова установа в Киргизстані, яка співпрацювала з російськими офіційними особами для обходу санкцій", - написав він.

Також американських санкцій зазнають:

ФГУП "Запорізька атомна електростанція" та її генеральний директор Ісаєв — структуру росіяни створили для незаконного управління окупованою ЗАЕС;

2 дочірні компанії Росатома: НПО "Центротех" і ФГУП "Гірно-хімічний комбінат";

більш яке 25 російських оборонних підприємств, зокрема ННПО ім. М.В. Фрунзе, Саранський приладобудівний завод;

іноземні компанії з Китаю, Туреччини, ОАЕ та Малайзії, які постачали мільйонні партії товарів російським підсанкційним підприємствам;

майже 30 російських компаній, що займаються закупівлею і дистрибуцією підсанкційних товарів, зокрема для виробництва дронів ZALA;

адвокат Вікторов, який сприяв приховуванню активів Ротенбергів через міжнародні інвестиції, та пов’язані з ним компанії, зокрема керуючу компанію Evocorp.

охоронець і бенефіціар частини компаній Бориса Ротенберга Козлов;

близько 25 металургійних підприємств Росії, зокрема Каменськ-Уральський металургійний завод, Терра Сталь Групп та компанії групи Керамакс;

турецька суднобудівна верф KUZEY STAR SHIPYARD, яка побудувала плавучий док для обслуговування атомних криголамів РФ.

10 січня США оголосили про введення санкцій щодо низки нафтових та страхових компаній РФ. До списку підсанкційних підприємств увійшли Сургутнафтогаз, Газпром Нафта, Інгосстрах, Альфастрахування та Радкомфлот.