Друге засідання робочої групи України та Польщі з історичних питань відбудеться наприкінці січня
Друге засідання робочої групи з історичних питань у польсько-українських відносинах запланували на кінець січня. Наразі сторони ведуть діалог, уточнюючи списки та місця поховань жертв воєн і репресій
Про це йдеться у спільній заяві міністрів культури України та Польщі, яку опублікувало Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.
"Друге засідання Робочої групи заплановане на кінець січня 2025 року у Львові. Ми переконані, що подальша робота групи та її результати продемонструють готовність обох сторін до гідного вшанування пам’яті вбитих та загиблих – поляків на території України та українців на території Польщі. Ці роботи здійснюватимуться у дусі взаємної поваги, відкритості до діалогу та інших спільних для обох народів цінностей", - йдеться у заяві.
У Мінкульті нагадали, що перше засідання робочої групи відбулося у Львові у грудні 2024 року. Тоді сторони обмінялися інформацією щодо місць, які, на думку кожної зі сторін, потребують першочергових пошукових та ексгумаційних робіт, а також додаткової уваги.
Наразі сторони аналізують сформований список, а також перевіряють стан виконання раніше поданих заяв на проведення пошукових робіт та надання дозволів на ексгумацію. Також проводиться перегляд чинних правових норм з метою їх можливої ревізії, яка б могла полегшити адміністративні процедури.
"Українська сторона вже прийняла перше позитивне рішення щодо надання дозволу на ексгумаційні роботи. Польська сторона також розглядає українські пропозиції", - йдеться у повідомлені.
- 10 січня 2025 року прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна дозволила перші ексгумації жертв Волинської трагедії.
- Згодом заступник голови Фундації "Свобода та демократія" Мачей Данцевіч повідомив, що у квітні на території Тернопільської області розпочнеться ексгумація останків польських жертв Волинської трагедії, похованих у колишньому селі Пужники.
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