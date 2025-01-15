Друге засідання робочої групи України та Польщі з історичних питань відбудеться наприкінці січня

Про це йдеться у спільній заяві міністрів культури України та Польщі, яку опублікувало Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

"Друге засідання Робочої групи заплановане на кінець січня 2025 року у Львові. Ми переконані, що подальша робота групи та її результати продемонструють готовність обох сторін до гідного вшанування пам’яті вбитих та загиблих – поляків на території України та українців на території Польщі. Ці роботи здійснюватимуться у дусі взаємної поваги, відкритості до діалогу та інших спільних для обох народів цінностей", - йдеться у заяві.

У Мінкульті нагадали, що перше засідання робочої групи відбулося у Львові у грудні 2024 року. Тоді сторони обмінялися інформацією щодо місць, які, на думку кожної зі сторін, потребують першочергових пошукових та ексгумаційних робіт, а також додаткової уваги.

Наразі сторони аналізують сформований список, а також перевіряють стан виконання раніше поданих заяв на проведення пошукових робіт та надання дозволів на ексгумацію. Також проводиться перегляд чинних правових норм з метою їх можливої ревізії, яка б могла полегшити адміністративні процедури.

"Українська сторона вже прийняла перше позитивне рішення щодо надання дозволу на ексгумаційні роботи. Польська сторона також розглядає українські пропозиції", - йдеться у повідомлені.