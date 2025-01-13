У Польщі розповіли, коли розпочнеться ексгумація жертв Волинської трагедії
У квітні на території Тернопільської області розпочнеться ексгумація останків польських жертв Волинської трагедії, похованих у колишньому селі Пужники
Про це повідомив заступник голови Фундації "Свобода та демократія" Мачей Данцевіч, передає RMF FM.
Зазначається, що Фонд "Свобода і демократія", який два роки тому знайшов це місце поховання, отримав від української влади дозвіл на вилучення останків з землі та проведення подальших досліджень.
Насамперед ідеться про встановлення осіб людей, останки яких, складені шарами, знайшли в ямі поблизу колишнього кладовища. Як наголосив Данцевіч, розкопані останки досліджуватимуть польські археологи та антропологи.
Наразі фахівці збирають генетичний матеріал у нащадків.
Після дослідження планується перепоховання загиблих.
Видання зазначає, що у селі Пужники в лютому 1945 року загинуло близько 80 осіб.
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