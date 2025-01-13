У Польщі розповіли, коли розпочнеться ексгумація жертв Волинської трагедії

Про це повідомив заступник голови Фундації "Свобода та демократія" Мачей Данцевіч, передає RMF FM.

Зазначається, що Фонд "Свобода і демократія", який два роки тому знайшов це місце поховання, отримав від української влади дозвіл на вилучення останків з землі та проведення подальших досліджень.

Насамперед ідеться про встановлення осіб людей, останки яких, складені шарами, знайшли в ямі поблизу колишнього кладовища. Як наголосив Данцевіч, розкопані останки досліджуватимуть польські археологи та антропологи.

Наразі фахівці збирають генетичний матеріал у нащадків.

Після дослідження планується перепоховання загиблих.

Видання зазначає, що у селі Пужники в лютому 1945 року загинуло близько 80 осіб.

Наприкінці липня 2024 року міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країна не має підтримувати вступ України в ЄС, поки не буде розв'язано питання щодо Волинської трагедії 1943 року.

1 вересня маршалок польського сейму Шимон Головня заявив, що Україна і Польща будуть обговорювати розбіжності щодо історичної пам’яті про Волинську трагедію і після того, як Україна вступить до ЄС.

2 жовтня голова УІНП Антон Дробович заявив, що Український інститут національної памʼяті має намір включити роботи щодо пошуку та ексгумації останків жертв Волинської трагедії до плану заходів на 2025 рік.

10 січня 2025 року прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна дозволила перші ексгумації жертв Волинської трагедії.

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