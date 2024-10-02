Інститут нацпамʼяті планує у 2025 році провести роботи з пошуку останків жертв Волинської трагедії

Про це заявив голова УІНП Антон Дробович.

Він зазначив, що установа отримує звернення від польських громадян щодо можливості проведення пошуку та ексгумації останків їхніх членів родин. Зокрема, було отримано запит щодо проведення таких робіт на території Рівненської області.

"УІНП залишається відкритим до взаємодії з польськими інституціями в сфері пошуку, збереження і догляду за місцями памʼяті українців у Польщі та поляків в Україні… УІНП схиляється до рішення піти назустріч інтересам громадян Польщі, та як виключення безпосередньо взяти на себе роль координатора у проведенні пошукових робіт на запит польських громадян із запрошенням польської сторони в ролі спостерігача. Тож у разі отримання від польських громадян необхідних уточнень щодо локалізації потенційних місць пошуку ми будемо старатися допомогти їм, попри війну і складну економічну ситуацію", - сказав Дробович.

При цьому він уточнив, що оперативність реалізації пошукових робіт залежатиме від наявних ресурсів, адже Україна має обмежену кількість відповідних фахівців.