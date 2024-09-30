Польща планує порушити питання Волинської трагедії в першому розділі переговорів про членство України в ЄС
Варшава в першому переговорному розділі про членство України в Європейському Союзі планує порушити тему Волинської трагедії у відносинах з Києвом, зокрема, щодо проведення ексгумацій польських жертв
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський в етері Polsat News.
"Першим розділом переговорів щодо вступу України до ЄС буде верховенство права та правосуддя. У рамках цього, безумовно, обговорюватиметься питання щодо здійснення ексгумацій (польських жертв Волинської трагедії – ред.)", - наголосив він.
За його словами, якщо це питання не буде вирішено, то Україна "не просунеться в наступних розділах" переговорів стосовно членства в ЄС.
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"Ми не шантажуємо Україну, ми просто говоримо, що вони повинні поводитися за європейськими правилами… Ми не хочемо помсти, ми не вимагаємо покарання, ми просто хочемо гідного поховання наших предків", - додав Бартошевський.
Водночас він сподівається, що Україна та Польща "дійдуть згоди" щодо теми Волинської трагедії.
- Наприкінці липня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країна не має підтримувати вступ України в ЄС, поки не буде вирішено питання щодо Волинської трагедії 1943 року.
- Пізніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував слова ексочільника МЗС України Дмитра Кулеби щодо операції "Вісла" і заявив, що Україні потрібно відповідати, зокрема, культурно-політичним стандартам, щоб вступити до ЄС.
- 1 вересня маршалок польського сейму Шимон Головня заявив, що Україна і Польща будуть обговорювати розбіжності щодо історичної пам’яті про Волинську трагедію і після того, як Україна вступить в ЄС.
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