Польща планує порушити питання Волинської трагедії в першому розділі переговорів про членство України в ЄС

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський в етері Polsat News.

"Першим розділом переговорів щодо вступу України до ЄС буде верховенство права та правосуддя. У рамках цього, безумовно, обговорюватиметься питання щодо здійснення ексгумацій (польських жертв Волинської трагедії – ред.)", - наголосив він.

За його словами, якщо це питання не буде вирішено, то Україна "не просунеться в наступних розділах" переговорів стосовно членства в ЄС.

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"Ми не шантажуємо Україну, ми просто говоримо, що вони повинні поводитися за європейськими правилами… Ми не хочемо помсти, ми не вимагаємо покарання, ми просто хочемо гідного поховання наших предків", - додав Бартошевський.

Водночас він сподівається, що Україна та Польща "дійдуть згоди" щодо теми Волинської трагедії.