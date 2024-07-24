Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш вважає, що Україна не має бути членом ЄС, поки не буде вирішено "Волинське питання"

Про це повідомляє Polsatnews.pl.

За словами Косіняк-Камиша, Польща підтримує Україну у війні проти агресії РФ "настільки наскільки можна", але у відносинах між Варшавою та Києвом "не все ідеально через невирішеність історичних питань".

Він вважає, що на тлі євроінтеграції України влада Польщі має "поставити ультиматум".

"Входу України до Євросоюзу не буде, якщо не буде вирішено Волинське питання", - заявив Косіняк-Каміш.

Міністр оборони Польщі наголосив, що для польської сторони кінець війни означає лише перемогу України, а будь-який інший випадок все ще є прямою загрозою війни для Польщі.

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Він висловив задоволення, що техніка надходить в Україну в рамках оборонної підтримки, але відзначив зростання ризику, що це буде проблемою для постачання перед осінню та зимою через масштабне руйнування критичної інфраструктури.