Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш вважає, що Україна не має бути членом ЄС, поки не буде вирішено "Волинське питання"

Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш вважає, що Україна не має бути членом ЄС, поки не буде вирішено "Волинське питання"

Ксенія Золотова
24 липня, 2024 середа
03:22
Війна з Росією ЄС - Україна

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що Польща не має підтримувати вступ України в ЄС, поки не буде вирішено питання щодо Волинської трагедії 1943 року

Зміст

Про це повідомляє Polsatnews.pl.

За словами Косіняк-Камиша, Польща підтримує Україну у війні проти агресії РФ "настільки наскільки можна", але у відносинах між Варшавою та Києвом "не все ідеально через невирішеність історичних питань".

Він вважає, що на тлі євроінтеграції України влада Польщі має "поставити ультиматум".

"Входу України до Євросоюзу не буде, якщо не буде вирішено Волинське питання", - заявив Косіняк-Каміш.

Міністр оборони  Польщі наголосив, що для польської сторони кінець війни означає лише перемогу України, а будь-який інший випадок все ще є прямою загрозою війни для Польщі.

Читайте також: "Коли українці й поляки борються між собою, цим користується Росія": історик В'ятрович про Волинську трагедію

Він висловив задоволення, що техніка надходить в Україну в рамках оборонної підтримки, але відзначив зростання ризику, що це буде проблемою для постачання перед осінню та зимою через масштабне руйнування критичної інфраструктури.

  • 11 липня у Польщі на державному рівні вшановують пам’ять жертв Волинської трагедії 1943 року, коли відбулися масові вбивства поляків. Українці теж пам’ятають ці трагічні події, однак наголошують, що Волинська трагедія – обопільні етнічні чистки, адже тоді були вбиті не лише поляки руками УПА, а й українці – польською Армією Крайовою.
Теги:
Світ
Україна
Польща
Вступ в ЄС
Волинь
допомога Україні
Світ про Україну
Читайте також:
Начальник штабу бригади «Азов» Богдан Кротевич
23 липня, 2024 вiвторок
"Багато комбригів готові свідчити": Кротевич поскаржився суду на бездіяльність ДБР щодо генерала Содоля
Boeing B-52
22 липня, 2024 понедiлок
"Загроза для всієї території РФ": у Defense Express пояснили, для чого США перекинули в Румунію стратегічні бомбардувальники B-52
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
23 липня, 2024 вiвторок
Навіщо Кулеба прямує до Китаю?
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.19
    Купівля 41.19
    Продаж 41.75
  • EUR
    Купівля 44.82
    Продаж 45.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
24 липня
03:43
Камала Гарріс
"Я бралася за будь-яких кривдників": Гарріс розкритикувала Трампа на першому виборчому мітингу
02:43
РФ утримує в заручниках українку після її відмови від російського громадянства
"У неї бойовий дух": адвокати відвідали незаконно затриману РФ кримську татарку Леніє Умерову
02:25
Олаф Шольц
Шольц закликав спонсорів надати підтримку ВООЗ для боротьби з епідемією ВІЛ/СНІДу
02:02
Дональд Трамп
Time: Якщо Трамп стане президентом США, він скоротить допомогу Україні та підштовхне її до "мирної угоди" на користь РФ
01:34
конгрес США
Лідери демократів у Конгресі США підтримали кандидатуру Гарріс на президентських виборах
01:25
Японія
МЗС Росії оголосили персонами нон грата 13 громадян Японії, серед них голова правління Toyota Motor
01:05
Олімпіада-2024, Париж
У Франції заарештували росіянина, який готував акти дестабілізації під час Олімпіади-2024
00:20
Умєров з Остіном
Умєров наголосив Остіну на необхідності скасувати заборону на удари західною зброєю по аеродромах РФ
2024, вiвторок
23 липня
23:52
Оновлено
Едін Джеко, Фенербахче
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 2-го кваліфікаційного раунду
23:44
Війна з Росією
На фронті за добу відбулося 99 боєзіткнень. Росіяни найактивніше атакують на Покровському напрямку
23:02
Еммануель Макрон
Макрон заявив, що не призначатиме новий уряд до завершення Олімпійських ігор
22:53
Андрій Ярмоленко, Динамо - Партизан
"Динамо" розтрощило "Партизан" у кваліфікації Ліги чемпіонів
22:53
Ексклюзив
Олег Синютка
"Причина очевидна - у владі є агенти московської церкви": нардеп Синютка про неспроможність заборонити діяльність УПЦ МП
22:41
Камала Гарріс
Вибори у США: оприлюднено перші рейтинги Трампа та Гарріс після виходу Байдена з президентських перегонів
21:56
Помпейо Гонсалес Паскуаль
У Іспанії до 18 років засудили чоловіка, який надіслав у посольство України пакунок з вибухівкою
21:54
Ексклюзив
аеродром Шайковка в росії
Потрібно завдавати ударів по злітно-посадкових смугах аеродромів у РФ, - експерт з авіації Романенко
21:14
яхта Royal Romance
Суд вчергове арештував супер'яхту Медведчука Royal Romance
21:13
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Вражаючі результати атаки по авіабазі окупантів у Ростовській області та конкуренція виробництва бронежилетів в Україні. Колонка Сергія Згурця
21:01
Володимир Зеленський
Говорили про справедливий мир для України: Зеленський зустрівся із держсекретарем Ватикану
20:44
Ексклюзив
Микола Княжицький
"Творити таке можна тільки за великі гроші": Княжицький про небажання виносити заборону УПЦ (МП) на голосування
20:34
Meta презентувала нову модель із ШІ для чат-ботів
20:25
Олександр Усик
Український боксер Усик натякнув, що дебютує у футбольних єврокубках
20:10
Оновлено
Через замах на Трампа голова секретної служби США подала у відставку. Байден відреагував
20:02
OPINION
Блог Андрія Любки
Якщо ситуація в Україні безвихідна, то для чого Росії мир?
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 881-го дня війни: ЗСУ знищили станцію управління БПЛА на Півдні, а на Донеччині збили ворожий Су-25
19:59
Оновлено
У Генштабі підтвердили атаку на порт Кавказ у Краснодарському краї
19:46
Ексклюзив
росія - китай
Відносини РФ з КНДР сприймаються Китаєм у штики, - голова Центру аналізу та стратегій Чаленко
19:45
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:45
ДТЕК до жовтня планує відновити 60-70% генерації, втраченої через російські обстріли
19:34
Окупанти вербують дітей з Луганщини до дитячого мілітаристського руху "Академія дружби народів "Ахмат"
19:18
тюрма
В Україні засудили двох іноземних інформаторів ФСБ, які шпигували за ЗСУ на Одещині
18:52
Джозеф Байден, саміт НАТО
Байден анонсував звернення до нації після виходу з президентських перегонів
18:43
Оновлено
обстріл Марганця
Росіяни атакували будинок сімейного типу на Дніпропетровщині: поранено трьох дітей
18:38
Люсі Едвардс, активістка та телеведуча з питань інвалідності, з першою сліпою лялькою Барбі
Лялька із тростиною: компанія Mattel випускає першу незрячу Барбі
18:36
Резерв+
У застосунок Резерв+ додали нову позначку: подробиці
18:34
СБУ у чотирьох регіонах нейтралізувала угруповання, що закликало до збройного спротиву мобілізації
18:14
На Вінниччині зафіксували випадок дирофіляріозу в людини: що це за хвороба та як себе убезпечити
18:13
Оновлено
Естонія
Уряд Естонії під керівництвом реформіста Крістена Міхала склав присягу. Зеленський провів першу розмову з прем'єром
18:07
відключення електроенергії
Одна та дві черги: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 24 липня
18:00
OPINION
Ольга Духнич
Чому в Україні не чутно публічних інтелектуалок?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV