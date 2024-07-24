Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш вважає, що Україна не має бути членом ЄС, поки не буде вирішено "Волинське питання"
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що Польща не має підтримувати вступ України в ЄС, поки не буде вирішено питання щодо Волинської трагедії 1943 року
Про це повідомляє Polsatnews.pl.
За словами Косіняк-Камиша, Польща підтримує Україну у війні проти агресії РФ "настільки наскільки можна", але у відносинах між Варшавою та Києвом "не все ідеально через невирішеність історичних питань".
Він вважає, що на тлі євроінтеграції України влада Польщі має "поставити ультиматум".
"Входу України до Євросоюзу не буде, якщо не буде вирішено Волинське питання", - заявив Косіняк-Каміш.
Міністр оборони Польщі наголосив, що для польської сторони кінець війни означає лише перемогу України, а будь-який інший випадок все ще є прямою загрозою війни для Польщі.
Читайте також: "Коли українці й поляки борються між собою, цим користується Росія": історик В'ятрович про Волинську трагедію
Він висловив задоволення, що техніка надходить в Україну в рамках оборонної підтримки, але відзначив зростання ризику, що це буде проблемою для постачання перед осінню та зимою через масштабне руйнування критичної інфраструктури.
- 11 липня у Польщі на державному рівні вшановують пам’ять жертв Волинської трагедії 1943 року, коли відбулися масові вбивства поляків. Українці теж пам’ятають ці трагічні події, однак наголошують, що Волинська трагедія – обопільні етнічні чистки, адже тоді були вбиті не лише поляки руками УПА, а й українці – польською Армією Крайовою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.19 Купівля 41.19Продаж 41.75
- EUR Купівля 44.82Продаж 45.62
- Актуальне
- Важливе