Про це пише PAP.

Дональд Туск під час конференції 30 серпня заявив, що має "однозначно негативну оцінку того, що сказав український міністр". Проте він зазначив, що дуже хотів би, щоб "те, що є спірним, коли йдеться про польсько-українські відносини", не було алібі для тих, хто має "проросійські тенденції".

Водночас він заявив, що міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш мав рацію, коли у липні сказав, що Україна не може бути прийнята до Євросоюзу, поки Варшава і Київ не вирішать питання щодо Волинської трагедії та додав, що Косіняк-Каміш цими словами "не відкрив Америку".

"Україна не буде членом Європейського Союзу без згоди Польщі. Україна повинна відповідати стандартам, а вони різноманітні - це не лише питання кордону, торгівлі, правових та економічних стандартів. Це також питання, я б сказав, культурно-політичних стандартів", - зазначив Туск.

Він сказав, що ЄС не був би створений без примирення між німцями і французами, чи німцями і поляками. Туск також анонсував, що буде "все чіткіше і чіткіше" пояснювати, особливо під час польського головування в Раді ЄС (у першій половині 2025 року), що в інтересах Києва є врегулювання польсько-українських відносин.

Зазначимо, що під час зустрічі з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським та його українським колегою Дмитром Кулебою учасники Кампусу "Польща майбутнього" запитали українського дипломата про "складні історичні питання, що розділяють наші країни".

"Ви знаєте, що таке операція "Вісла", і знаєте, що всі ці українці були примусово виселені з українських територій, щоб жити, зокрема, в Ольштині. Але я не про це говорю. Якби ми сьогодні почали копатися в історії, то якість розмови була б зовсім іншою, і ми могли б дуже глибоко зануритися в історію і докоряти один одному за погані речі, які поляки робили українцям, а українці - полякам. Тому залишимо ці речі історикам", - відповів Кулеба.

Реакція МЗС України

Речник МЗС України Георгій Тихий у повідомленні, надісланому PAP, пояснив, що Дмитро Кулеба не висловлював територіальних претензій до Польщі, а щодо комуністичної депортації українців у Польщі, що їх виселяли з територій, де вони проживали згуртованою громадою.

"Саме в цьому дусі слід розуміти його слова про "українські території" (в англійському оригіналі Ukrainian territories) - тобто території Польщі, де українці історично проживали компактною громадою", - наголосив речник МЗС України.