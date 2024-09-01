Україна має стати членом ЄС попри розбіжності щодо Волинської трагедії, - спікер польського сейму Головня
Маршалок польського сейму Шимон Головня заявив, що Україна і Польща будуть обговорювати розбіжності щодо історичної пам’яті про Волинську трагедію і після того, як Україна вступить в ЄС
Про це він сказав на безпековій конференції Globsec у Празі, пише "Радіо Свобода".
"Якщо ви запитуєте мене, чи має Україна бути членом ЄС, попри ті чи інші речі, то так, Україна має бути членом ЄС... Але ми й надалі матимемо деякі розбіжності між нами й українцями щодо Волині, щодо нашої історії", - наголосив Головня.
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Він додав, що країни обговорюватимуть ці розбіжності й надалі, але вже в "безпечній екосистемі Євросоюзу".
- Наприкінці липня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країна не має підтримувати вступ України в ЄС, поки не буде вирішено питання щодо Волинської трагедії 1943 року.
- Пізніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував слова очільника МЗС України Дмитра Кулеби щодо операції "Вісла" і заявив, що Україні потрібно відповідати, зокрема, культурно-політичним стандартам, щоб вступити до ЄС.
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