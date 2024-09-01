Україна має стати членом ЄС попри розбіжності щодо Волинської трагедії, - спікер польського сейму Головня

Про це він сказав на безпековій конференції Globsec у Празі, пише "Радіо Свобода".

"Якщо ви запитуєте мене, чи має Україна бути членом ЄС, попри ті чи інші речі, то так, Україна має бути членом ЄС... Але ми й надалі матимемо деякі розбіжності між нами й українцями щодо Волині, щодо нашої історії", - наголосив Головня.

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Він додав, що країни обговорюватимуть ці розбіжності й надалі, але вже в "безпечній екосистемі Євросоюзу".