Сибіга висловив готовність України обговорювати з Польщею питання Волинської трагедії
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна обговорюватиме з Польщею "найскладніші питання" спільної історії. Напередодні у Варшаві розповіли про намір порушити в першому переговорному розділі про членство України в ЄС тему Волинської трагедії
Про це глава українського МЗС повідомив на полях Варшавського безпекового форуму, передає "Радіо Свобода".
"Ми маємо достатньо політичної волі та дипломатичного хисту, щоб вирішувати будь-які, в тому числі найскладніші питання, в тому числі з нашими найближчими союзниками й друзями поляками. Ми на цю тему будемо сьогодні розмовляти", - сказав Сибіга.
Водночас він не уточнив, з ким Україна обговорюватиме це питання.
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Видання нагадує, що у 2017 році Український інститут національної пам’яті наклав мораторій на ексгумацію тіл жертв Волинської трагедії. Тоді це називали відповіддю на бездіяльність Варшави щодо захисту українських поховань у Польщі.
У 2019 році заборону зняли, а польські дослідники працювали в Україні. Також польська влада відновила знищений вандалами пам’ятник українським воїнам у Монастирі, але без відтворення їхніх імен.
- Наприкінці липня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країна не має підтримувати вступ України в ЄС, поки не буде вирішено питання щодо Волинської трагедії 1943 року.
- Пізніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував слова ексочільника МЗС України Дмитра Кулеби щодо операції "Вісла" і заявив, що Україні потрібно відповідати, зокрема, культурно-політичним стандартам, щоб вступити до ЄС.
- 1 вересня маршалок польського сейму Шимон Головня заявив, що Україна і Польща будуть обговорювати розбіжності щодо історичної пам’яті про Волинську трагедію і після того, як Україна вступить в ЄС.
- Згодом стало відомо, що Варшава в першому переговорному розділі про членство України в ЄС планує порушити тему Волинської трагедії у відносинах з Києвом, зокрема, щодо проведення ексгумацій польських жертв.
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