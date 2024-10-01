Сибіга висловив готовність України обговорювати з Польщею питання Волинської трагедії

Про це глава українського МЗС повідомив на полях Варшавського безпекового форуму, передає "Радіо Свобода".

"Ми маємо достатньо політичної волі та дипломатичного хисту, щоб вирішувати будь-які, в тому числі найскладніші питання, в тому числі з нашими найближчими союзниками й друзями поляками. Ми на цю тему будемо сьогодні розмовляти", - сказав Сибіга.

Водночас він не уточнив, з ким Україна обговорюватиме це питання.

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Видання нагадує, що у 2017 році ​​Український інститут національної пам’яті наклав мораторій на ексгумацію тіл жертв Волинської трагедії. Тоді це називали відповіддю на бездіяльність Варшави щодо захисту українських поховань у Польщі.

У 2019 році заборону зняли, а польські дослідники працювали в Україні. Також польська влада відновила знищений вандалами пам’ятник українським воїнам у Монастирі, але без відтворення їхніх імен.