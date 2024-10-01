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Сибіга висловив готовність України обговорювати з Польщею питання Волинської трагедії

Дар'я Куркіна
1 жовтня, 2024 вiвторок
22:23
Суспільство Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна обговорюватиме з Польщею "найскладніші питання" спільної історії. Напередодні у Варшаві розповіли про намір порушити в першому переговорному розділі про членство України в ЄС тему Волинської трагедії

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Про це глава українського МЗС повідомив на полях Варшавського безпекового форуму, передає "Радіо Свобода".

"Ми маємо достатньо політичної волі та дипломатичного хисту, щоб вирішувати будь-які, в тому числі найскладніші питання, в тому числі з нашими найближчими союзниками й друзями поляками. Ми на цю тему будемо сьогодні розмовляти", - сказав Сибіга.

Водночас він не уточнив, з ким Україна обговорюватиме це питання.

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Видання нагадує, що у 2017 році ​​Український інститут національної пам’яті наклав мораторій на ексгумацію тіл жертв Волинської трагедії. Тоді це називали відповіддю на бездіяльність Варшави щодо захисту українських поховань у Польщі.

У 2019 році заборону зняли, а польські дослідники працювали в Україні. Також польська влада відновила знищений вандалами пам’ятник українським воїнам у Монастирі, але без відтворення їхніх імен.

  • Наприкінці липня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країна не має підтримувати вступ України в ЄС, поки не буде вирішено питання щодо Волинської трагедії 1943 року.
  • Пізніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував слова ексочільника МЗС України Дмитра Кулеби щодо операції "Вісла" і заявив, що Україні потрібно відповідати, зокрема, культурно-політичним стандартам, щоб вступити до ЄС.
  • 1 вересня маршалок польського сейму Шимон Головня заявив, що Україна і Польща будуть обговорювати розбіжності щодо історичної пам’яті про Волинську трагедію і після того, як Україна вступить в ЄС.
  • Згодом стало відомо, що Варшава в першому переговорному розділі про членство України в ЄС планує порушити тему Волинської трагедії у відносинах з Києвом, зокрема, щодо проведення ексгумацій польських жертв.
Теги:
Світ
Україна
ЄС
Вступ в ЄС
МЗС України
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