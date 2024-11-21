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"Моє місце буде в ДШВ": актор Артур Логай розповів, що має бронь, але пройшов військові навчання

Дар'я Тарасова
21 листопада, 2024 четвер
13:28
Кіно

Актор Артур Логай, який знявся у серіалах "Моя улюблена Страшко", "Коп з минулого", "Великі Вуйки", поділився, як ставиться до мобілізації представників творчих професій

Зміст

Про це він сказав в інтерв’ю OBOZ.UA.

31-річний український актор Артур Логай зізнався, що має бронь від мобілізації від київського Театру на лівому березі Дніпра. Проте він не вважає, що творчі люди не повинні служити в армії.

"Бронь у мене є від театру. Як буде потім, не знаю. Але я не вважаю, що творчі люди якісь особливі. Не думаю, що я важливіший, ніж хтось інший. Тому якщо прийде моя черга, значить прийде моя черга. Але з огляду на те, які в нас є внутрішні проблеми, частина мене, зізнаюся чесно, ставить собі часом багато запитань. Засмучують корупція, якісь незлагодженості у військово-політичному керівництві – це я кажу, опираючись на думку активістів, від яких дізнаюся інформацію. І військових, до думки яких прислухаюся", - поділився Логай.

Актор вважає, що армія має розвиватися, змінюватися, мати забезпеченість та змогу діяти найкращим чином у тих непростих умовах, які склалися.

"А інша частина мене розуміє, що поки щось не міняється або міняється, але повільно, то роблю своє – у тилу, але для армії. А якщо не зможу, то маю бути там. Або ти для армії, або ти в армії – у країні, що воює, може бути лише так", - наголосив він.

Логай уточнив, що вже проходив вишкіл. На військових польових тактичних навчаннях він освоював правила ведення бою в умовах міських забудов.

"Але вже минуло доволі часу від того моменту, як це було. Тож маю в планах пройти додаткову підготовку. Ймовірно, це станеться після того, як закінчу роботу в теперішніх кінопроєктах. Попередньо запланував собі ці заходи на зиму. Допоки у мене є бронь, можу готуватися. Я молодий, швидко бігаю і доволі витривалий, тому моє місце буде в Десантно-штурмових військах – принаймні мені так здається", - додав актор.
 

Теги:
Новини
Суспільство
Культура
мобілізація
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