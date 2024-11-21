Українські хакери привітали окупантів з річницею Революції гідності на 19 сайтах російських фірм на ТОТ
Українські кіберфахівці в День Гідності та Свободи, 21 листопада, зламали сайти 19 російських підприємств, що діють на тимчасово окупованих територіях
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
"Українські кіберфахівці опублікували вітання з 11-ю річницею Революції Гідності на російських сайтах підприємств, що діють на тимчасово окупованих територіях України та підтримують агресію", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, під вплив потрапили 19 російських фірм на території тимчасово окупованого Криму, Херсонської, Донецької та Луганської областей.
"Замість перших сторінок на сайтах розмістили зображення розірваного ланцюга. Так нагадали про свободу - цінність, за яку українці вийшли на Майдан 21 листопада 2013 року", - додали в СтратКом ЗСУ.
Хакери також передали партнерам з Сил оборони інформацію, яка може становити цінність.
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