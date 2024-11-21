Українські хакери привітали окупантів з річницею Революції гідності на 19 сайтах російських фірм на ТОТ

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"Українські кіберфахівці опублікували вітання з 11-ю річницею Революції Гідності на російських сайтах підприємств, що діють на тимчасово окупованих територіях України та підтримують агресію", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, під вплив потрапили 19 російських фірм на території тимчасово окупованого Криму, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

"Замість перших сторінок на сайтах розмістили зображення розірваного ланцюга. Так нагадали про свободу - цінність, за яку українці вийшли на Майдан 21 листопада 2013 року", - додали в СтратКом ЗСУ.

Хакери також передали партнерам з Сил оборони інформацію, яка може становити цінність.