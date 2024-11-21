Банан, приклеєний до стіни: роботу художника Мауріціо Каттелана продали за $6,2 млн

Про це повідомляє Associated Press.

Роботу "Комік" італійського художника Мауріціо Каттелана, що являє собою банан, приклеєний сріблястим скотчем до стіни, продали за $6,2 млн на аукціоні Sotheby’s в Нью-Йорк. Твір мистецтва став феноменом, коли був уперше представлений громадськості у 2019 році на Art Basel Miami Beach.

"Комік" привернув стільки уваги, що роботу довелося прибрати з поля зору. Вона існує в трьох екземплярах, які були продані за ціною від $120 тис. до $150 тис.

Нині роботу придбав засновник криптовалютної платформи TRON Джастін Сан. Він запропонував $5,2 млн, а ще близько $1 млн Сан заплатив як збори аукціонного дому. За ці гроші він отримав сертифікат автентичності, який дає йому право приклеювати банан до стіни скотчем і називати роботу "Комік", а також докладні інструкції щодо демонстрації роботи. Додатково покупець отримає рулон клейкої стрічки та банан, які можна замінювати за потреби, адже вони не є оригінальними.

Коментуючи свою покупку, Сан назвав роботу Каттелана "культурним феноменом, який поєднує світи мистецтва, мемів і спільноти криптовалют".

"Крім того, найближчими днями я особисто з’їм банан як частину цього унікального художнього досвіду, вшановуючи його місце як в історії мистецтва, так і в попкультурі", — додав Сан.

Sotheby's називає Кеттелана "одним із найяскравіших провокаторів сучасного мистецтва". Як пояснює Bloomberg, у мистецтві цінність ніколи не випливала лише з матеріалів. Так, картина Пікассо — це лише пігмент на полотні, а "Давид" Мікеланджело — це лише шматок каменю. "Комік" переосмислює роль митця у цінності твору мистецтва.

Роботу "Комік" інтерпретують як коментар художника про абсурдність самого артринку.