Банан, приклеєний до стіни: роботу художника Мауріціо Каттелана продали за $6,2 млн
На аукціоні Sotheby’s за $6,2 млн продали витвір концептуального мистецтва "Комік" італійського художника Мауріціо Каттелана. Покупець отримав сертифікат автентичності
Про це повідомляє Associated Press.
Роботу "Комік" італійського художника Мауріціо Каттелана, що являє собою банан, приклеєний сріблястим скотчем до стіни, продали за $6,2 млн на аукціоні Sotheby’s в Нью-Йорк. Твір мистецтва став феноменом, коли був уперше представлений громадськості у 2019 році на Art Basel Miami Beach.
"Комік" привернув стільки уваги, що роботу довелося прибрати з поля зору. Вона існує в трьох екземплярах, які були продані за ціною від $120 тис. до $150 тис.
Нині роботу придбав засновник криптовалютної платформи TRON Джастін Сан. Він запропонував $5,2 млн, а ще близько $1 млн Сан заплатив як збори аукціонного дому. За ці гроші він отримав сертифікат автентичності, який дає йому право приклеювати банан до стіни скотчем і називати роботу "Комік", а також докладні інструкції щодо демонстрації роботи. Додатково покупець отримає рулон клейкої стрічки та банан, які можна замінювати за потреби, адже вони не є оригінальними.
Коментуючи свою покупку, Сан назвав роботу Каттелана "культурним феноменом, який поєднує світи мистецтва, мемів і спільноти криптовалют".
"Крім того, найближчими днями я особисто з’їм банан як частину цього унікального художнього досвіду, вшановуючи його місце як в історії мистецтва, так і в попкультурі", — додав Сан.
Sotheby's називає Кеттелана "одним із найяскравіших провокаторів сучасного мистецтва". Як пояснює Bloomberg, у мистецтві цінність ніколи не випливала лише з матеріалів. Так, картина Пікассо — це лише пігмент на полотні, а "Давид" Мікеланджело — це лише шматок каменю. "Комік" переосмислює роль митця у цінності твору мистецтва.
Роботу "Комік" інтерпретують як коментар художника про абсурдність самого артринку.
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