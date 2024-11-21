Угорщина розгорне додаткові засоби ППО поблизу українського кордону

Про це повідомило видання Telex.

У відео, опублікованому на своїй facebook-сторінці, міністр пояснив, що таке рішення ухвалили через те, що "масштаби російсько-української війни більші, ніж будь-коли, і війна увійшла в найнебезпечнішу фазу".

На думку Шалая-Бобровницького, причина цього – те, що українці отримали від західних держав дозвіл на використання отриманої далекобійної зброї проти російських цілей, а Росія, на переконання міністра, "змінила свою ядерну доктрину через це".