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Угорщина розгорне додаткові засоби ППО поблизу українського кордону

Олена Будько
21 листопада, 2024 четвер
11:26
Світ

Угорський міністр оборони Крістоф Шалай-Бобровницький наказав встановити засоби ППО в північно-східній частині країни, яка є найближчою до України

Зміст

Про це повідомило видання Telex.

У відео, опублікованому на своїй facebook-сторінці, міністр пояснив, що таке рішення ухвалили через те, що "масштаби російсько-української війни більші, ніж будь-коли, і війна увійшла в найнебезпечнішу фазу". 

На думку Шалая-Бобровницького, причина цього – те, що українці отримали від західних держав дозвіл на використання отриманої далекобійної зброї проти російських цілей, а Росія, на переконання міністра, "змінила свою ядерну доктрину через це".

 

  • Увечері 17 листопада з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.
  • 18 листопада повідомлялось, що рішення Байдена дозволити Україні бити далекобійними ракетами ATACMS в глиб території Росії стосується лише Курської області.
  • У ніч на 19 листопада підрозділи Збройних сил України завдали вогневого ураження по арсеналу 1046-го центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ. За інформацією ЗМІ, під час атаки Україна вперше використала ATACMS.
  • А 20 листопада Bloomberg із посиланням на західного чиновника, ознайомленого із ситуацією, повідомив, що Збройні Сили України вперше вдарили британськими крилатими ракетами Storm Shadow по військових цілях у Росії
Теги:
Новини
ППО
Угорщина
Війна з Росією
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