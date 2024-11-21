Угорщина розгорне додаткові засоби ППО поблизу українського кордону
Угорський міністр оборони Крістоф Шалай-Бобровницький наказав встановити засоби ППО в північно-східній частині країни, яка є найближчою до України
Про це повідомило видання Telex.
У відео, опублікованому на своїй facebook-сторінці, міністр пояснив, що таке рішення ухвалили через те, що "масштаби російсько-української війни більші, ніж будь-коли, і війна увійшла в найнебезпечнішу фазу".
На думку Шалая-Бобровницького, причина цього – те, що українці отримали від західних держав дозвіл на використання отриманої далекобійної зброї проти російських цілей, а Росія, на переконання міністра, "змінила свою ядерну доктрину через це".
- Увечері 17 листопада з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.
- 18 листопада повідомлялось, що рішення Байдена дозволити Україні бити далекобійними ракетами ATACMS в глиб території Росії стосується лише Курської області.
- У ніч на 19 листопада підрозділи Збройних сил України завдали вогневого ураження по арсеналу 1046-го центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ. За інформацією ЗМІ, під час атаки Україна вперше використала ATACMS.
- А 20 листопада Bloomberg із посиланням на західного чиновника, ознайомленого із ситуацією, повідомив, що Збройні Сили України вперше вдарили британськими крилатими ракетами Storm Shadow по військових цілях у Росії
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