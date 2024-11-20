Україна вперше використала британські ракети Storm Shadow по РФ, - Bloomberg
Українські Збройні сили вперше вдарили британськими крилатими ракетами Storm Shadow по військових цілях у Росії
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на західного чиновника, ознайомленого із ситуацією.
За словами співрозмовника інформаційного агентства, використання Storm Shadow Україною схвалили через розгортання у РФ північнокорейських військових. Джерело додало, що такий крок Кремля у Лондоні трактували ескалацією.
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Довідка. SCALP / Storm Shadow – це авіаційна крилата ракета класу "повітря - земля". Вона призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, що добре захищені засобами ППО. SCALP можна використовувати за складних погодних умов та в будь-який час доби. Ракети не бояться засобів радіоелектронної протидії противника.
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