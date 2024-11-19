The Times: Ракети Storm Shadow. Як працює одна з найпотужнішої зброї сучасності

Про це йдеться в статті The Times, переклад якої наводить Еспресо.

Рішення президента Байдена дозволити Україні "обмежене" використання американської системи далекобійних ракет ATACMS для атаки по цілях у глибині Росії змінило динаміку поля бою у майже трирічній війні.

Це також фактично дасть зелене світло Великій Британії, щоб дозволити Україні запустити крилату ракету повітряного базування Storm Shadow для ураження російських військових об'єктів по той бік кордону.

Великобританія була готова дати цей дозвіл уже кілька місяців, так само як і Франція щодо Scalp, як також відома франко-британська ракета. Однак обидві країни чекали, поки Байден прийме рішення щодо ATACMS.

Чи нададуть Кір Стармер та президент Макрон зелене світло Києву?

На перший погляд, це має бути просте рішення. Storm Shadow/Scalp має дальність до 250 км (155 миль) і є надзвичайно ефективною зброєю для ураження ключових російських баз і складів боєприпасів, що є важливими для війни Путіна проти України.

Уряд Лейбористів дає чіткий сигнал, що готовий надати Україні Storm Shadow для ударів по цілях у Росії. Ця система озброєнь вже довела свою ефективність у знищенні російських об’єктів в Україні, зокрема, в анексованому Криму.

Хоча навряд чи є сумніви, що Стармер приєднається до Байдена і дозволить Києву використовувати ці далекобійні ракети для ударів по Росії, де це завдасть найбільшої шкоди, існує один новий фактор, який варто врахувати.

Кір Стармер та Емманюель Макрон,фото: gettyimages

З 20 січня Дональд Трамп повернеться до Білого дому, і уряд Стармера має ухвалити обережне стратегічне рішення. Чи підтримає прем'єр-міністр раптову зміну політики Байдена щодо використання ATACMS на території Росії, чи намагатиметься знайти компроміс, щоб не розірвати стосунки з тим, з ким йому доведеться будувати хороші робочі відносини протягом наступних чотирьох років?

Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче завершити війну в Україні якомога швидше, як тільки повернеться до влади, аби припинити постачання мільярдів доларів американської зброї в Україну. Він планує завершити війну шляхом переговорів між Путіним і президентом Зеленським.

Чи вважатиме Трамп рішення Великої Британії зняти обмеження на використання Storm Shadow Україною ймовірним кроком до того, щоб переконати Путіна сісти за стіл переговорів, чи це просто загострить війну до ще небезпечнішого рівня?

Чи є рішення надати Зеленському частковий дозвіл на використання Storm Shadow для ударів по цілях у Росії?

Згідно з повідомленнями в ЗМІ у понеділок, Байден вже ухвалив це рішення, підкресливши "обмежене" використання ATACMS на території Росії. Байден має на увазі, що Київ буде використовувати ракети ATACMS з дальністю 305 км для допомоги Україні в обороні проти очікуваного контрнаступу російських військ, яких підтримують 10 000 солдатів з Північної Кореї, щоб вигнати українські війська з Курської області на заході Росії.

Українські війська перетнули російський кордон у Курську в серпні та захопили 1 000 квадратних кілометрів території. Метою було надати Києву додаткові важелі впливу в разі переговорного вирішення з Москвою для завершення війни.

ракета Storm Shadow, Фото: gettyimages

У кроку, який у Вашингтоні та Лондоні вважають небезпечним і ескалаційним рішенням Путіна, північнокорейські війська проходили підготовку в Росії протягом кількох тижнів, щоб взяти участь у запланованому контрнаступі в Курську. Тисячі інших північнокорейців, за повідомленнями, готові приєднатися до російських військ.

Стармер може наслідувати приклад Байдена і обмежити використання Storm Shadow лише цілями в Курську та навколо нього, або ж дати Зеленському свободу дій у виборі цілей для Storm Shadow на території Росії. Це буде більш ризиковано, але таке рішення буде підтримано українським лідером, який вже понад рік закликає до використання західних далекобійних озброєнь на російській території.

Чи змінили б удари ATACMS і Storm Shadow по Росії баланс на користь Києва?

Війна триває з 24 лютого 2022 року, і за цей час було кілька важливих моментів щодо оновлення західних систем озброєнь.

До них входить рішення відправити танки в Україну: M1A1 Abrams від США, Challenger 2 від Великобританії, Leopard 2 від Німеччини та інші, а також винищувачі F-16 з Європи та ATACMS.

Зеленський привітав кожне таке рішення, але визнав своє розчарування через затримки в постачанні техніки, яку він вважав ключовою для боротьби з російськими силами.

ATACMS вже використовувались на території Росії, але Байден встановив умови, що їх можна застосовувати лише проти російських авіабаз, що розташовані неподалік кордону, звідки Москва запускала бомбардувальники з крилатими ракетами по українських містах і селах.

Усі оновлені системи озброєнь, надіслані в Україну, допомогли Києву здійснювати вирішальні удари по російських позиціях на сході України та складах боєприпасів. Однак жодна з них поки що не принесла таких результатів, щоб можна було сказати, що Україна наближається до перемоги над Росією.

Насправді ситуація є протилежною. Російські війська просуваються на сході України, а Путін збільшив кількість ракетних ударів по українській інфраструктурі, зокрема, по електростанціях.

Дозвіл на використання ATACMS і, можливо, Storm Shadow, якщо уряд Стармера погодиться, проти цілей у Росії сам собою не змінить ситуацію на полі бою.

Це частково пояснюється тим, що Росія вже вжила заходів для переміщення своїх бомбардувальників та іншої авіації з прикордонних районів з Україною, щоб убезпечити їх від ударів. Це не ослабило здатність Путіна завдавати ударів по Україні, оскільки ракетні комплекси, запущені з авіації Росії, мають дальність від 340 до 2800 миль.

Однак Київ вже понад рік здійснює атаки всередині Росії за допомогою далекобійних дронів, досягаючи околиць Москви. Хоча багато з них були збиті, деякі все ж таки досягли цілей, і уламки дронів спричинили пошкодження будівель, що викликало обурення та страх серед російських громад.

З додаванням ATACMS і Storm Shadow до свого арсеналу для атак по Росії, Зеленський і його командири отримали б можливість завдати значно більших втрат, одночасно посилаючи потужний сигнал російському народу, що війна Путіна в Україні не лише руйнує українські міста, а й ставить під загрозу їхнє власне існування та добробут.

Як може відреагувати Путін?

Путін раніше попереджав, що будь-який такий крок з боку Заходу фактично означатиме, що Росія перебуває в стані війни з НАТО.

Але для Путіна політична ситуація тепер змінилася. Коли Трамп повернеться до Білого дому через два місяці, у Путіна з’являється реальна надія, що новий президент США докладе максимум зусиль для досягнення мирової угоди, яка йтиме на користь його стратегії. Тобто він зможе закріпити за Росією усі захоплені території, що становить близько 20% територіальної цілісності України.

Згідно з повідомленнями про ідеї Трампа щодо завершення війни, Путін також отримав би запевнення, що членство України в НАТО буде знято з порядку денного принаймні на 20 років.

Отже, Путіну не обов'язково буде вигідно відповісти на рішення щодо ATACMS масштабною помстою, можливо, націлюючи удари на об'єкти поблизу або пов'язані з країнами НАТО в регіоні.

Фото: gettyimages

Що стосується можливого використання тактичних ядерних озброєнь проти України, це, безумовно, буде занадто великою ставкою. Путін може отримати підтримку від Кім Чен Ина, лідера Північної Кореї, який зараз міцно взаємодіє з Росією у військовій та стратегічній сфері, але решта світових лідерів, зокрема, президент Китаю Сі Цзіньпін, а також усе НАТО, об'єднаються у засуджені такого кроку.

Надії Путіна на вигідне врегулювання, посередництво якого здійснювала б нова адміністрація Трампа, були б зруйновані.