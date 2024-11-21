Парламент підтримав за основу законопроєкт щодо захисту прав депортованих і примусово переміщених дітей
У четвер, 21 листопада, Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт №9495 "Про охорону дитинства" щодо захисту прав депортованих і примусово переміщених дітей
Про це повідомила народна депутатка України Ірина Геращенко.
Законопроєкт підтримали 248 депутатів.
Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, метою і завданням законопроєкту є запровадження правового визначення депортованих, примусово переміщених дітей, правові підстави визначення порядку повернення таких дітей на територію України, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, реінтеграція та адаптація їх.
Згідно з цим законопроєктом:
депортація дитини – це незаконне переміщення дитини на територію держави-агресора або її союзників без згоди дитини та її законних представників.
примусове переміщення – переміщення дитини з території України до тимчасово окупованих територій або держави-агресора без її згоди.
Порядок повернення, реінтеграції та адаптації депортованих дітей визначатиме Кабмін. У проєкті не враховано дітей, які повернуться в Україну після досягнення 18 років.
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