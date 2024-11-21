Парламент підтримав за основу законопроєкт щодо захисту прав депортованих і примусово переміщених дітей

Про це повідомила народна депутатка України Ірина Геращенко.

Законопроєкт підтримали 248 депутатів.

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, метою і завданням законопроєкту є запровадження правового визначення депортованих, примусово переміщених дітей, правові підстави визначення порядку повернення таких дітей на територію України, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, реінтеграція та адаптація їх.

Згідно з цим законопроєктом:

депортація дитини – це незаконне переміщення дитини на територію держави-агресора або її союзників без згоди дитини та її законних представників.

примусове переміщення – переміщення дитини з території України до тимчасово окупованих територій або держави-агресора без її згоди.

Порядок повернення, реінтеграції та адаптації депортованих дітей визначатиме Кабмін. У проєкті не враховано дітей, які повернуться в Україну після досягнення 18 років.