Росія викрала понад 20 тис. українських дітей, є ризик депортації ще 1,5 млн, - Лубінець

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на третьому пленарному заході Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

За його словами, примусово переміщеним та депортованим дітям окупанти змінюють персональні дані для того, аби рідні та Україна не змогли їх віднайти та повернути.

"Наших дітей навіть відправляють у так звані табори перевиховання, де зомбують російською пропагандою. Тільки уявіть: наших дітей змушують заперечувати своє українське походження", - наголосив під час виступу Лубінець.

Омбудсмен розповів міжнародним партнерам про долю інтернатних закладів, таких як Олешківський дитячий будинок-інтернат, комунальний заклад Херсонської обласної ради, де діти спочатку були переміщені на окуповані території, а потім депортовані до Росії. А дітей із Херсонського обласного будинку дитини взагалі депортували до Росії та усиновили без дозволу.

Уповноважений ВР з прав людини підкреслив, що Україні відомі факти, що вивезені до РФ українські діти-сироти отримують неналежну медичну допомогу та мають не гідні умови перебування.

"Україна самостійно займається пошуком і перевіркою місця перебування дітей, розшуком їхніх родичів і залученням до цього процесу сімейних форм виховання. Також наша країна працює над удосконаленням правових механізмів та співпраці між державними органами для захисту прав дітей та їх повернення", - зазначив посадовець.

Зокрема, за словами Лубінця, були ухвалені 2 ключові постанови, які є важливими кроками у налагодженні внутрішніх процесів, спрямованих на повернення депортованих українських дітей, а також забезпечення їхніх прав після повернення.

Він наголосив, що головна проблема нині полягає в тому, що РФ свідомо гальмує процес повернення наших дітей.

Під час зустрічі учасники підбили підсумки роботи Коаліції за 6 місяців, окреслили плани, а також видали Спільну заяву, в якій визначили основні принципи повернення дітей: прозорість щодо даних про дітей, доступ міжнародних місій до них, підтримка гуманітарних зусиль України, довготривала підтримка реінтеграції, забезпечення доступу дітей до правосуддя та справедливості.