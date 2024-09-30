Україна повернула з окупації трьох дітей та їхню маму
30 вересня з тимчасово окупованих територій України вдалося повернути трьох українських дітей та їхню маму, якій росіяни погрожували відібрати дітей
Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.
"Після року в окупації – три українські дитини та їхня мама нарешті вдома на підконтрольній уряду України території! Неповнолітніх вдалося повернути в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA", - заявив він.
Лубінець розповів, що перебуваючи на ТОТ, сім'я була в небезпечних умовах: у мами погрожували відібрати дітей, змушували неповнолітніх навчатися за російськими стандартами освіти. Так вони прожили майже рік у тимчасовій окупації на Донеччині, додав омбудсмен.
За його словами, після звернення рідних до Офісу омбудсмана, невідкладно розпочалася підготовка до повернення.
"Попри всі труднощі та загрози, завдяки злагодженій роботі з партнерами, Карітас України та Рокада, вдалося організувати безпечний маршрут для цієї родини, а також забезпечити гуманітарні потреби для них на підконтрольній уряду України території", - зазначив уповноважений ВР з прав людини.
- У суботу, 28 вересня, на підконтрольну Україні територію повернули трьох дітей віком від 13 до 17 років. На початку повномасштабного вторгнення їх незаконно депортували російські окупанти.
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