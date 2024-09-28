В Україну повернули ще трьох дітей, яких окупанти вивезли з Олешківського інтернату до Скадовська та Росії

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Жахіття окупації вже позаду ще для трьох дітей із Херсонщини. На підконтрольну Україні територію повернули хлопчиків, віком від 13 до 17 років", - написав він у телеграм.

Зазначається, що серед повернених двоє дітей - з особливими потребами, які до початку повномасштабного вторгнення виховувалися в Олешківському дитячому будинку-інтернаті. Окупанти вивезли їх до Скадовська та Росії.

За словами Прокудіна, дітей вдалося повернути завдяки зусиллям Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Наразі діти в безпеці, отримують медичну та психологічну допомогу.

Очільник ОВА також заявив, що з початку 2024 року на підконтрольну територію України повернули 206 дітей із Херсонської області.