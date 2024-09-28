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В Україну повернули ще трьох дітей, яких окупанти вивезли з Олешківського інтернату до Скадовська та Росії

Світлана Кравченко
28 вересня, 2024 субота
12:38
Війна з Росією В Україну з окупації повернули трьох дітей

У суботу, 28 вересня, на підконтрольну Україні територію повернули трьох дітей віком від 13 до 17 років. На початку повномасштабного вторгнення їх незаконно депортували російські окупанти

Зміст

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Жахіття окупації вже позаду ще для трьох дітей із Херсонщини. На підконтрольну Україні територію повернули хлопчиків, віком від 13 до 17 років", - написав він у телеграм. 

Зазначається, що серед повернених двоє дітей - з особливими потребами, які до початку повномасштабного вторгнення виховувалися в Олешківському дитячому будинку-інтернаті. Окупанти вивезли їх до Скадовська та Росії.

За словами Прокудіна, дітей вдалося повернути завдяки зусиллям Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Наразі діти в безпеці, отримують медичну та психологічну допомогу.

Очільник ОВА також заявив, що з початку 2024 року на підконтрольну територію України повернули 206 дітей із Херсонської області.

В Україну з окупації повернули трьох дітей

  • Раніше стало відомо, що російські окупанти почали складати списки дітей із тимчасово окупованих територій України, аби депортувати їх до РФ. У такі переліки насамперед потрапляють діти, позбавлені батьківського піклування, або сироти.
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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