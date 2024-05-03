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РФ формує перелік українських дітей для майбутньої депортації, - Лубінець

3 травня, 2024 п'ятниця
14:45
Війна з Росією Дмитро Лубінець
Зміст

Російські окупанти почали складати списки дітей з тимчасово окупованих територій України, аби депортувати їх до РФ. У такі переліки насамперед потрапляють діти, позбавлені батьківського піклування, або сироти

Про це заявив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

За словами омбудсмена, така інформація не є офіційною, оскільки її отримали завдяки розвідувальним органам і небайдужим громадянам України. Лубінець зауважив, що до списків депортацій росіяни передусім додають дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування з ТОТ.

"Є інформація, що на ТОТ росіяни формують списки для майбутньої депортації українських дітей. Це в першу чергу статусні діти: без батьків, або батьки позбавлені батьківських прав", - сказав він.

Проте у переліках також є імена дітей, які мають батьків.

Водночас уповноважений зазначив, що українських дітей з тимчасово окупованих регіонів росіяни згодом мобілізують до своїх збройних сил. За словами Лубінця, відповідні випадки вже були зафіксовані.

Депортація українських дітей до Росії: що відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

13 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі з прем’єр-міністркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували  росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на Батьківщину, і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах.

8 червня 2023 року комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня 2023 року білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених до РФ.

29 липня 2023 року посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей із метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 млн жителів України, з них понад 700 тис. – діти.

7 грудня 2023 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.

25 січня ПАРЄ закликала парламенти країн ЄС визнати депортацію українських дітей до РФ воєнним злочином.

У квітні Україна у співпраці з німецькими правоохоронцями встановила на території ФРН 161 українську дитину, яку Росія викрала з тимчасово окупованих територій.

2 травня стало відомо, що уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець у квітні відвідав Катар і передав список з іменами понад 560 українських дітей, яких депортували російські окупанти.

Теги:
Суспільство
Україна
Росія
Омбудсмен
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
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