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Катар знайшов важелі впливу на РФ щодо повернення депортованих українських дітей, – Лубінець

2 травня, 2024 четвер
18:17
Війна з Росією діти, злочини росії
Зміст

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець у квітні відвідав Катар і передав список з іменами понад 560 українських дітей, яких депортували російські окупанти

Про це омбудсмен розповів в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, Україна сподівається, що Катар допоможе повернути дітей із цього списку.

"Ми передали Катару список з іменами 561 української дитини, що їх депортувала РФ, щоб повернути дітей додому. Обговорили питання повернення так званих статусних дітей: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Юридично між біологічними батьками й офіційними усиновлювачами чи піклувальниками немає різниці. Тому РФ зобов'язана повертати дітей, незалежно від їхнього статусу", - розповів Лубінець.

"Також Катар погодився прийняти перший список дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, і працювати над їхнім поверненням в Україну. За нашими даними, таких дітей може бути понад 3600", - додав він.

За словами омбудсмена, Катар знайшов важелі для того, аби бути ефективним на шляху повернення наших дітей.

"Сподіваюся, що важелі також знайдуться і для зрушення з місця питань щодо цивільних і полонених захисників", - наголосив Лубінець.

Депортація українських дітей до Росії: що відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

13 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі з прем’єр-міністркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували  росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на Батьківщину, і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах.

8 червня 2023 року комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня 2023 року білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених до РФ.

29 липня 2023 року посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей із метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 млн жителів України, з них понад 700 тис. – діти.

7 грудня 2023 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.

25 січня ПАРЄ закликала парламенти країн ЄС визнати депортацію українських дітей до РФ воєнним злочином.

У квітні Україна у співпраці з німецькими правоохоронцями встановила на території ФРН 161 українську дитину, яку Росія викрала з тимчасово окупованих територій.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Катар
воєнні злочини Росії
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