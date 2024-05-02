Катар знайшов важелі впливу на РФ щодо повернення депортованих українських дітей, – Лубінець

Про це омбудсмен розповів в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, Україна сподівається, що Катар допоможе повернути дітей із цього списку.

"Ми передали Катару список з іменами 561 української дитини, що їх депортувала РФ, щоб повернути дітей додому. Обговорили питання повернення так званих статусних дітей: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Юридично між біологічними батьками й офіційними усиновлювачами чи піклувальниками немає різниці. Тому РФ зобов'язана повертати дітей, незалежно від їхнього статусу", - розповів Лубінець.

"Також Катар погодився прийняти перший список дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, і працювати над їхнім поверненням в Україну. За нашими даними, таких дітей може бути понад 3600", - додав він.

За словами омбудсмена, Катар знайшов важелі для того, аби бути ефективним на шляху повернення наших дітей.

"Сподіваюся, що важелі також знайдуться і для зрушення з місця питань щодо цивільних і полонених захисників", - наголосив Лубінець.