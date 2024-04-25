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Війна з Росією: хроніка
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Україна передала Катару список викрадених дітей росіянами. РФ опрацьовує його

25 квітня, 2024 четвер
20:32
Війна з Росією Дмитро Лубінець

Україна провела перемовини в Катарі щодо повернення людей з РФ. Переданий список з іменами 561 дитини, які були незаконно вивезені окупантами до Росії. Він вже опрацьовується російською стороною

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"За два дні маємо низку результатів перемовин у Катарі. Також вкотре спростую пропаганду РФ: перемовини ми ведемо за посередництва Катару, прямих переговорів України з Росією – не було", - написав він.

Лубінець розписав результати переговорів

  • Очікується повернення групи українських дітей додому. Поки без деталей.
  •  Відбулася передача списку з 561 української дитини, який передали Катару. Він вже опрацьовується російською стороною. 

"Обговорили питання повернення так званих “статусних” дітей: дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. Ми наголосили, що юридично між біологічними батьками й офіційними всиновлювачами чи піклувальниками немає різниці. Тому РФ зобов'язана повертати дітей, незалежно від їхнього статусу. Також Катар погодився прийняти перший список дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування і пропрацьовувати питання щодо їхнього повернення в Україну. Зазначу, що за нашими даними таких дітей може бути понад 3600", - зазначив уповноважений.

Лубінець також додав, що Катар погодився брати участь у перемовинах з РФ щодо повернення цивільних громадян, які були незаконно затримані Росією.

Депортація українських дітей до Росії: що відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

13 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі з прем’єр-міністркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на Батьківщину, і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах.

8 червня 2-23 року комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня 2023 року білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні.

29 липня 2-23 року посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей з метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 млн жителів України, з них понад 700 тисяч – діти.

7 грудня 2023 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.

25 січня ПАРЄ закликала парламенти країн ЄС визнати депортацію українських дітей до РФ воєнним злочином.

У квітні Україна у співпраці з німецькими правоохоронцями встановила на території ФРН 161 українську дитину, яку Росія викрала з тимчасово окупованих територій України

Теги:
Суспільство
Світ
Україна
Росія
Катар
воєнні злочини Росії
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