Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Офіційно підтверджено депортацію росіянами з України 19 540 дітей, - Лубінець

Офіційно підтверджено депортацію росіянами з України 19 540 дітей, - Лубінець

7 грудня, 2023 четвер
13:11
Війна з Росією Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей

Про це Лубінець розповів під час міжнародної конференції з прав людини "Свобода або страх", передає Укрінформ

"Наразі є цифра у понад 19 540 офіційно підтверджених депортованих українських дітей. Якщо ми будемо повертати одну дитину кожного дня, то нам треба 55 років. І це на тлі того, що РФ кожного дня продовжує депортувати все нові й нові групи українських дітей з території нашої держави", - сказав Лубінець.

За словами омбудсмена, влада України, попри малу кількість інструментів, які б могли допомогти з поверненням викрадених дітей, має багато ініціатив щодо цього та постійно шукає нові. 

Депортація українських дітей до Росії

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

13 травня президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України. Омбудсмен розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах. Також він сказав, що росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

8 червня комітет Сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

У держдумі РФ заявили, що з 2014 року до Росії депортували 700 тис. українських дітей.

13 липня Центр національного спротиву повідомив, що впродовж місяця 2023 року росіяни вивезли з тимчасово окупованої Луганської області до російської республіки Калмикія близько 280 дітей.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні. У Сенаті США закликали Білий дім запровадити санкції проти осіб, причетних до викрадення та депортації українських дітей у РФ та їх незаконного усиновлення.

29 липня посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей з метою винищення наступного покоління захисників України.

31 липня російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 млн жителів України, з них понад 700 тис. – діти.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що заява Львової-Бєлової є прямим доказом для Міжнародного кримінального суду.

1 серпня Держдепартамент США закликав РФ припинити депортацію українських дітей з окупованих територій, а вивезених – повернути додому.

Парламент Канади ухвалив резолюцію про засудження депортації дітей з України до РФ.

Суспільство
Україна
Росія
Читайте також:
Рустем Умєров
6 грудня, 2023 середа
Умєров про контрнаступ: ЗСУ пройшли вже дві лінії оборони росіян
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
6 грудня, 2023 середа
"Піхоту можна замінити лише піхотою, а це мобілізація, бо люди виходять зі строю", - полковник запасу Якубець
військові РФ
6 грудня, 2023 середа
"Женуть до прямої лінії Путіна - кажуть, що потім переговори": родичі окупантів жаліються на "м'ясні" штурми Авдіївки, - росЗМІ
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.79
    Купівля 36.79
    Продаж 37.41
  • EUR
    Купівля 39.72
    Продаж 40.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
7 грудня
14:30
відновлений міст на Житомирщині
Ініціатива UNITED24: на Житомирщині відновили міст, який з'єднує 7 населених пунктів
14:29
Віктор Медведчук
У Сербії зареєстрували філію руху Медведчука "Другая Украина", – "Схеми"
14:14
Крим
У Крим з 2014 року незаконно переїхали 800 тис. росіян, - Гельсінська спілка
14:02
OPINION
Олександр Антонюк
Демонтаж Росії неминучий. Питання лише ціни
13:47
Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн, Ріанна та Тейлор Свіфт: Forbes оголосив топ-100 найвпливовіших жінок світу
13:32
Байкало-Амурська магістраль
У ФСБ Росії заявили, що розкрили "теракт на БАМі"
13:27
Сніг у Києві
Сніг, дощ і помірний вітер: прогноз погоди в Україні на 8 грудня від Наталки Діденко
13:16
Анонс
Афіша фестивалю "Прописи"
Український ПЕН починає прийом заявок на фестиваль для молодих авторів “Прописи”
13:14
Херсонщина
Армія РФ атакувала Тягинку на Херсонщині: поранено 4 людей
12:58
РФ вдарила по лікарні у Бериславі
В Україні повністю або частково відновили 850 медустанов, пошкоджених унаслідок російської агресії
12:43
суд, вирок
Понад 40 млн грн передадуть "Армії дронів": у справі Нацкінематеки уклали угоду про визнання винуватості
12:36
Олена Романовська
СБУ викрила заступницю Аксьонова, яка намагалася залучити кримських школярів до "Юнармії"
12:27
Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова і генеральний директор robota.ua Валерій Решетняк
Міноборони співпрацюватиме зі ще однією платформою з працевлаштування для рекрутингу в ЗСУ
12:19
Азербайджан
Алієв призначив позачергові вибори президента Азербайджану
12:07
OPINION
Костянтин Корсун
Чому естонці не радять Україні проводити е-вибори
11:57
Ексклюзив
АЗС на Буковині
Директор консалтингової компанії А-95 Куюн розповів, яких цін на пальне очікувати в грудні
11:57
Оновлено
Пентагон Ллойд Остін Рустем Умєров допомога Україні США
У Міноборони оприлюднили подробиці зустрічі Умєрова й Остіна
11:40
Федір Веніславський
Зеленський зняв Веніславського з посади в.о. представника президента в парламенті
11:30
США Україна
США та Україна підписали угоду про наміри спільно виробляти зброю
11:18
академія генштабу РФ
У РФ стартував набір в академію генштабу, більшість офіцерів брали участь в операціях у Сирії, - британська розвідка
11:16
Ексклюзив
на фото Мар'яна Безугла
Ця ініціатива заблокована: нардепка Фріз про відсторонення Безуглої з посади в комітеті нацбезпеки
11:16
відключення електроенергії
Знеструмлено 408 населених пунктів, Україна залучить аварійну допомогу: ситуація в енергосистемі станом на 7 грудня
11:14
PR
Прем'єра. "Вбивці квіткової повні" онлайн на SWEET.TV
10:51
Рембрандт, Sotheby’s
Картину Рембрандта, раніше оцінену в $15 тис., продали на аукціоні за $13,8 млн
10:51
Огляд
світ, міжнародний огляд
Американці втрачають інтерес до війни в Україні, Орбан намагається зірвати вступ Києва в ЄС. Акценти світових ЗМІ 7 грудня
10:50
Оновлено
У школі російського Брянська восьмикласниця вчинила стрілянину та суїцид: двоє загиблих, четверо постраждалих
10:23
OPINION
Віталій Портников
Кива відправився до Кобзона. Колонка Віталія Портникова
10:20
Допомагав окупантам втекти з Херсона: СБУ оголосила підозру місцевому жителю
10:06
OPINION
Сергій Громенко
Довга війна угробить Росію
10:05
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 грудня: скільки коштують євро та долар в обмінниках
09:54
На Харківщині сталася смертельна ДТП: загинуло 6 людей, ще 5 постраждали
09:43
Ексклюзив
Вступні екзамени
Правозахисниця Денисова пояснила, які пільги мають діти захисників та захисниць на вступ до державних закладів освіти
09:41
вибори до Держдуми
У РФ визначили дату виборів президента
09:18
Сі Цзіньпін
"Повинні бути партнерами": Сі Цзіньпін зустрівся в Пекіні з президентами Євроради та Єврокомісії
08:58
Ексклюзив
Музей Сковороди, Харківщина, обстріл
Національний музей Сковороди зруйнований, але через статус пам'ятки історії з будівлею нічого не можна робити, - заступниця директора
08:55
під час зльоту загорівся вантажний літак
У Росії під час зльоту загорівся вантажний літак
08:45
франківська ТрО
В Україні реконструюють найбільший реабілітаційний центр для військових
08:09
Оновлено
повітряна тривога
Атака Росії у ніч на 7 грудня: на Одещині є влучання, на Хмельниччині працювала ППО
08:04
OPINION
Мирослав Гай
Першочергове для України - вступ до НАТО
08:01
Оновлено
знищений російський танк Т-72
Сили оборони ліквідували 1120 окупантів, 18 танків і 26 бронемашин, - Генштаб
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV