Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією У Сенаті США закликали адміністрацію Байдена допомогти українським дітям, яких депортували в РФ

У Сенаті США закликали адміністрацію Байдена допомогти українським дітям, яких депортували в РФ

29 липня, 2023 субота
11:28
Війна з Росією війна діти

У Сенаті США закликали Білий дім запровадити санкції проти осіб, причетних до викрадення та депортації українських дітей у РФ та їх незаконного усиновлення

Про це заявив голова сенатського Комітету з міжнародних відносин демократ Боб Менендес, цитує "Голос Америки".

Так Менендес закликав держсекретаря Ентоні Блінкена та очільницю Агентства США з міжнародного розвитку Саманту Пауер зосередити увагу на проблемі українських дітей, яких викрала Росія під час повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема він наголосив на необхідності введення санкцій проти осіб, причетних до депортації та незаконного усиновлення цих дітей у РФ.

Сенатор також посилався на звіт незалежної міжнародної комісії з розслідувань порушень на території України, що її створила Рада ООН з прав людини. Так у звіті, опублікованому в березні 2023 року, тисячі неповнолітніх були депортовані до Росії від початку повномасштабного вторгнення.

"Примусова депортація дітей під час війни не тільки викликає глибоку огиду... вона є воєнним злочином. Серед усіх груп цивільних, постраждалих від війни, діти є найбільш незахищеними від свавілля торговців людьми, сексуальної експлуатації, викрадення та незаконного усиновлення", - наголосив Менендес.

Він додав, що США повинні допомогти дітям, які пережили травму розлуки. За його словами, швидкі возз'єднання з родиною та допомога в подоланні пережитого жаху зменшать імовірність довгострокових травматичних наслідків.

Менендес також закликав адміністрацію Байдена активізувати співпрацю низкою міжнародних організацій, зокрема з Міжнародним кримінальним судом, який у березні 2023 року видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. На його думку, США зможуть надати суду інформацію про воєнні злочини РФ.

Крім того, сенатор запропонував Білому дому виділити ресурси громадським і гуманітарним організаціям для пошуку депортованих українських дітей, їхнього возз'єднання із сім'ями та психологічної допомоги.

Депортація українських дітей до Росії

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

13 травня президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України. Омбудсмен розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах. Також він сказав, що росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

У держдумі РФ заявили, що з 2014 року до Росії депортували 700 тис. українських дітей.

6 липня Україна повернула додому двох депортованих Росією дітей. Їхню маму, бойового медика, звільнили в межах великого обміну в жовтні 2022 року. Тижнем пізніше Україна забрала з російської окупації двох дітей, яких розлучили з батьками у перший день повномасштабного вторгнення.

13 липня Центр національного спротиву. повідомив, що впродовж місяця 2023 року росіяни вивезли з тимчасово окупованої Луганської області до російської республіки Калмикія близько 280 дітей.

Україна
Росія
США
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Андрій Ярмоленко, "Динамо"
28 липня, 2023 п'ятниця
УПЛ: Результати та розклад усіх матчів 1-го туру чемпіонату України
Путін
27 липня, 2023 четвер
Путін заявив, що РФ готова замінити українське зерно та безкоштовно постачати його в країни Африки
Грузини прогнали з Батумі лайнер з росіянами
28 липня, 2023 п'ятниця
Грузини прогнали з порту Батумі лайнер з російськими туристами
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.06
    Купівля 37.06
    Продаж 37.84
  • EUR
    Купівля 41.01
    Продаж 41.99
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
29 липня
11:34
OPINION
Микола Княжицький
Президент заветував закон щодо коштів на Музей Голодомору - це помилка
11:30
Вибухи на військовому полігоні в Кіровському районі Криму, 19 липня 2023 р.
У Севастополі вибухнув склад боєприпасів
11:10
У Фінляндії закриють вісім пунктів прийому біженців через зменшення прибуття українців
11:00
ЗРК Patriot
Україна може отримати 10–12 систем Patriot, - військовий експерт Риженко
10:35
Херсонщина, села
Окупанти вранці вдарили по Веселому на Херсонщині: поранена жінка
10:06
У РФ звинуватили ЗСУ в обстрілі села у Брянській області: пишуть про щонайменше 15 "прильотів"
10:04
OPINION
Євстратій Зоря
Диктатура і тоталітаризм вироджуються і ведуть у прірву
09:43
окупанти
У окупованому Сєверодонецьку росіяни хочуть перерозподілити торговельні об’єкти та промислові площі, - ОВА
09:32
Міноборони Японії: китайські та російські військові кораблі пройшли протокою поряд із Хоккайдо
09:29
ЗСУ
Окупанти намагаються активно наступати біля Кремінної на Луганщині, але успіхів не мають, - британська розвідка
09:00
Знищена техніка окупантів
День ССО: Кілька фактів про Рух опору та Сили спеціальних операцій ЗСУ
09:00
Китай та США
У США планують обмежити технологічні інвестиції в Китай, - Bloomberg
08:26
Оновлено
ЗСУ
Втрати РФ за добу війни в Україні: 390 солдатів, 6 бойових бронемашин та 11 артсистем
08:25
гелікоптерTiger
В Австралії розбився військовий гелікоптер: щонайменше 4 загиблих
08:08
Паризький сплін, зірка на голці та як зловити злочинця – 5 книг з невідомими історіями відомих людей
08:04
Оновлено
Росіяни вдарили по багатоповерхівці й будівлі СБУ у Дніпрі
Росіяни вдарили по багатоповерхівці й будівлі СБУ у Дніпрі: 9 постраждалих
08:02
OPINION
Віктор Андрусів
Чому у Росії бояться теми ЛГБТ?
07:55
Трамп
Дональд Трамп обіцяє боротися за президентське крісло навіть з-за ґрат
07:52
OPINION
Микола Княжицький
У партії влади "Слуга народу" почалася боротьба проти необережних шанувальників відпочинку на Мальдівах
06:37
Фукусіма
Японія запустила найстаріший у країні ядерний реактор після 12 років простою
06:23
ЗСУ
ISW: ЗСУ просунулися вперед під Бахмутом
05:58
Сиріл Рамафоса
"Ми не прийшли просити якісь дари": Президент ПАР закликав Путіна розблокувати Чорне море і відновити "зернову угоду"
05:32
Путін
У Росії бояться, що війна в Україні негативно вплине на результати виборів, - ISW
05:04
військовий переворот у Нігері
Радбез ООН засудив держпереворот у Нігері та вимагає звільнення президента
04:36
Китай Тайвань
США виділили Тайваню пакет військової допомоги на $345 млн
04:08
ПВК Вагнер
Польща та Литва можуть закрити кордон з Білоруссю через провокації ПВК Вагнера
03:40
Сінгапур
У Сінгапурі стратили жінку за торгівлю героїном: вперше за 20 років
03:12
В Італії знайшли давьоримський корабель з амфорами
Поліція Італії виявила давньоримський корабель зі сотнями вцілілих амфор
02:45
тренування армії США
Військові США є на території України, але не беруть участь у бойових діях, - Білий дім
02:17
пташиний грип
У Фінляндії та Норвегії зафіксовано рекордну кількість спалахів пташиного грипу
01:49
зенітна самохідна установка Gepard
Зенітки Gepard, всюдиходи, дрони та снаряди: новий пакет допомоги від Німеччини
01:22
НАТО, державний прапор України
У Жешуві неподалік кордону з Україною відкриють ремонтно-логістичний центр НАТО, - ЗМІ
00:54
Поліція Фінляндії запобігла спалюванню Корану на акції в Гельсінкі
Поліція Швеції перейшла на посилений режим роботи: можливі теракти через спалення Корану
00:34
путін
Путін похвалив "африканський мирний план" та запевнив, що РФ готова шукати "шляхи врегулювання" в Україні
00:27
Мер міста Сокндал у Норвегії Йонас Андерсен Саєд
Мер норвезького міста здійснив четверту велоподорож в Україну та зібрав 540 тис. грн для ЗСУ
2023, п'ятниця
28 липня
23:56
Андрій Холодов
Депутат зі "Слуги народу" Холодов виїхав у січні з України і не повернувся, - "Схеми"
23:54
ЗСУ
Сили оборони системно вибивають ворога на Таврійському напрямку, - Тарнавський
23:09
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Путін
Застосування Росією ядерної зброї може повністю змінити політику Китаю щодо Москви, - аналітик Шевченко
22:54
Кирило Буданов
Буданов заявив, що Сили оборони скоро увійдуть у Крим
22:44
путін і орбан
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 28 липня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV