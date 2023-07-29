У Сенаті США закликали адміністрацію Байдена допомогти українським дітям, яких депортували в РФ

Про це заявив голова сенатського Комітету з міжнародних відносин демократ Боб Менендес, цитує "Голос Америки".

Так Менендес закликав держсекретаря Ентоні Блінкена та очільницю Агентства США з міжнародного розвитку Саманту Пауер зосередити увагу на проблемі українських дітей, яких викрала Росія під час повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема він наголосив на необхідності введення санкцій проти осіб, причетних до депортації та незаконного усиновлення цих дітей у РФ.

Сенатор також посилався на звіт незалежної міжнародної комісії з розслідувань порушень на території України, що її створила Рада ООН з прав людини. Так у звіті, опублікованому в березні 2023 року, тисячі неповнолітніх були депортовані до Росії від початку повномасштабного вторгнення.

"Примусова депортація дітей під час війни не тільки викликає глибоку огиду... вона є воєнним злочином. Серед усіх груп цивільних, постраждалих від війни, діти є найбільш незахищеними від свавілля торговців людьми, сексуальної експлуатації, викрадення та незаконного усиновлення", - наголосив Менендес.

Він додав, що США повинні допомогти дітям, які пережили травму розлуки. За його словами, швидкі возз'єднання з родиною та допомога в подоланні пережитого жаху зменшать імовірність довгострокових травматичних наслідків.

Менендес також закликав адміністрацію Байдена активізувати співпрацю низкою міжнародних організацій, зокрема з Міжнародним кримінальним судом, який у березні 2023 року видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. На його думку, США зможуть надати суду інформацію про воєнні злочини РФ.

Крім того, сенатор запропонував Білому дому виділити ресурси громадським і гуманітарним організаціям для пошуку депортованих українських дітей, їхнього возз'єднання із сім'ями та психологічної допомоги.

Депортація українських дітей до Росії

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

13 травня президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України. Омбудсмен розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах. Також він сказав, що росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

У держдумі РФ заявили, що з 2014 року до Росії депортували 700 тис. українських дітей.

6 липня Україна повернула додому двох депортованих Росією дітей. Їхню маму, бойового медика, звільнили в межах великого обміну в жовтні 2022 року. Тижнем пізніше Україна забрала з російської окупації двох дітей, яких розлучили з батьками у перший день повномасштабного вторгнення.

13 липня Центр національного спротиву. повідомив, що впродовж місяця 2023 року росіяни вивезли з тимчасово окупованої Луганської області до російської республіки Калмикія близько 280 дітей.