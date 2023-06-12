Росія мілітаризує українських дітей на тимчасово окупованих територіях, - Лубінець
Росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують дітей на тимчасово захоплених територіях
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
У Всесвітній день боротьби з дитячою працею Лубінець ще раз звернувся до світу з проханням засудити дії Росії, яка порушує всі норми міжнародного права.
Уповноважений ВР з прав людини наголосив на тому, що питання боротьби з дитячою експлуатацією визначені міжнародними та національними законодавчими актами, які ратифікували як Україна, так і Росія, та зобов’язались їх дотримуватись. Серед цих актів виділяють Конвенцію ООН про права дитини, яка визначила право на захист від експлуатації та праці, шкідливої для дитини.
Європейська соціальна хартія забезпечила права дітей на належну освіту та соціальний захист, визначила мінімальний вік для прийняття на роботу для обмеження доступу до небезпечних форм праці. Також Конвенція Міжнародної організації праці № 182 про найгірші форми дитячої праці, ратифікована Україною у 2000 році, визначила необхідність боротьби з рабством, сексуальною експлуатацією, залученням до збройних конфліктів.
Омбудсмен заявив, що на сьогодні РФ ігнорує всі норми міжнародного права. За його словами, Офіс президента щодня отримує звернення від громадян України з тимчасово окупованих територій щодо порушення їхніх прав, у тому числі стосовно використання дитячої праці та мілітаризації дітей.
"На жаль, Україна не має доступу до ТОТ, тому позбавлена можливості здійснювати моніторинг щодо забезпечення прав дітей на цих територіях. Мільйони українців, з них сотні тисяч дітей, перебувають поза правовим полем нашої держави", - додав Лубінець.
- 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України. Омбудсмен розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.
- Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей, невідомо навіть, де вони перебувають і у яких умовах.
- За словами уповноваженого ВР із прав людини, станом на кінець травня Україні відомо про 24 тисячі українців, які зникли безвісти під час збройної агресії Росії, в тому числі й діти.
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