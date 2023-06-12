Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

У Всесвітній день боротьби з дитячою працею Лубінець ще раз звернувся до світу з проханням засудити дії Росії, яка порушує всі норми міжнародного права.

Уповноважений ВР з прав людини наголосив на тому, що питання боротьби з дитячою експлуатацією визначені міжнародними та національними законодавчими актами, які ратифікували як Україна, так і Росія, та зобов’язались їх дотримуватись. Серед цих актів виділяють Конвенцію ООН про права дитини, яка визначила право на захист від експлуатації та праці, шкідливої для дитини.

Європейська соціальна хартія забезпечила права дітей на належну освіту та соціальний захист, визначила мінімальний вік для прийняття на роботу для обмеження доступу до небезпечних форм праці. Також Конвенція Міжнародної організації праці № 182 про найгірші форми дитячої праці, ратифікована Україною у 2000 році, визначила необхідність боротьби з рабством, сексуальною експлуатацією, залученням до збройних конфліктів.

Омбудсмен заявив, що на сьогодні РФ ігнорує всі норми міжнародного права. За його словами, Офіс президента щодня отримує звернення від громадян України з тимчасово окупованих територій щодо порушення їхніх прав, у тому числі стосовно використання дитячої праці та мілітаризації дітей.

"На жаль, Україна не має доступу до ТОТ, тому позбавлена можливості здійснювати моніторинг щодо забезпечення прав дітей на цих територіях. Мільйони українців, з них сотні тисяч дітей, перебувають поза правовим полем нашої держави", - додав Лубінець.