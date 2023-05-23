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Війна з Росією: хроніка
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24 тисячі громадян України вважаються зниклими безвісти під час збройної агресії Росії, - Лубінець

23 травня, 2023 вiвторок
18:21
Війна з Росією Дмитро Лубінець

Станом на кінець травня Україні відомо про 24 тисячі українців, які зникли безвісти під час збройної агресії Росії

Про це 23 травня під час зустрічі у Дніпрі із родичами військовополонених та зниклих безвісти українських військовослужбовців, бійців ДСНС та інших формувань із Дніпропетровської та Запорізької областей повідомив уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець.

"Згідно з даними Єдиного реєстру зниклих безвісти, який запрацював 2 травня цього року, наразі відомо про приблизно 24 тисячі зниклих безвісти", - заявив посадовець.

За словами Уповноваженого ВР із прав людини, Україна підтримує зв'язок із російською стороною, однак РФ відмовляється проводити обмін за формулою "всі на всі" та затягує переговори.

"Розповів про комунікацію з Уповноваженою з прав людини у РФ Тетяною Москальковою, відмову російської сторони провести обмін "всіх на всіх", репатріацію важкопоранених та повернення цивільних. Зауважив, що росіяни затягують обмінні процеси, щоб негативно налаштувати родичів військовополонених до України, як держави", - зазначив Лубінець.

Також омбудсман обговорив із родичами зниклих безвісти бездіяльність Міжнародного комітету Червоного Хреста. Окрім того, Дмитро Лубінець наголосив, що публічність із персональними даними щодо конкретних військовослужбовців шкодить процесам їхнього обміну.

Наприкінці зустрічі команда омбудсмана зібрала у родичів звернення та списки їхніх рідних, які знаходяться в полоні, або зникли безвісти за особливих обставин.

  • Керівництво Росії не сприймає спільну українську та європейську формулу миру




 

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